Preocupa a Monreal diferendo con EU en T-MEC; se debe resolver antes de llegar a panel de controversias, dice

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que se debe resolver por la vía diplomática y pacífica el diferendo del T-MEC, antes de llegar al panel de controversia.

En conferencia de prensa, admitió que, en su calidad de vigilante de la política internacional, está preocupado por el tema, ya que la experiencia indica que México ha perdido varias controversias anteriores que se presentaron en el contexto del TLCAN.

“Sí estoy preocupado, creo que deberíamos priorizar el uso diplomático para intentar allanarnos a una solución, para buscar una solución antes de que se llegue al panel de controversias, no me gusta a mí la confrontación con nadie, ni siquiera con los países que son socios comerciales, yo plantearía que en esta consulta nos empleáramos a fondo los grupos técnicos y las secretarías de Economía para intentar resolver este diferendo antes de que se plantee el panel de controversia”, expuso.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena recordó que México se enfrentó a 20 controversias en paneles que se presentaron por el TLCAN y “en casi todas perdimos”.

“Aunque probablemente el Presidente ya no reciba la notificación de la resolución del panel, porque eso tarda entre dos años, de todos modos México tiene que asumirlo como nación, independientemente de que esté o no el presidente Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno, hay que evitarlo, yo soy de la idea de que busquemos soluciones por la vía pacífica de entendimiento, para que no prospere el panel y no se altere el espíritu del T-MEC”, señaló.

No obstante, el senador zacatecano puntualizó que apoya y defiende la política energética del presidente López Obrador: “Sostengo que la política energética de rescatar la soberanía energética es la correcta y por eso la mayoría del Senado se ha pronunciado y nos vamos a pronunciar a favor de la posición del gobierno en este sentido”.

