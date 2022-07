Monreal se suma a exigencia de Ebrard de reglas claras en proceso interno de Morena

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, se sumó a la exigencia planteada por el canciller Marcelo Ebrard para que en el proceso interno del partido para definir al candidato presidencial haya reglas claras y piso parejo.

En conferencia de prensa, puntualizó que a pesar de que le cree al Presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que no hay cargadas, dijo que, en los hechos, cuando hay exclusiones no hay piso parejo y pese a lo señalado por el titular del Ejecutivo federal, abajo, los operadores no están respetando ese compromiso para que la contienda se equitativa.

Particularmente se refirió a la actuación de las gobernadoras y gobernadores de Morena, de quienes, señaló, están incumpliendo su palabra, porque cuando él visita sus estados no tiene la misma distinción que cuando asisten los aspirantes “oficialistas”.

“Creo en lo que dice el Presidente, que la gente va a reaccionar, no le gusta la imposición, pero en el gobierno, en las redes del gobierno es muy fácil ver si hay o no cargada, en los gobiernos estatales, en los municipios, yo creo que fue un error haber anticipado tanto tiempo esta lucha política y se están empezando a presentar los primeros desacuerdos, pero es una opinión de ellos, yo voy a cuidar la ley, no voy a violar la ley.

Me sumo a la propuesta del canciller, que se fijen reglas claras, a la encuesta no, aunque ya varió, porque la propuesta de él tiene una modalidad, ya no acepta la encuesta del partido, ya es un avance de lo que yo he venido insistiendo y él dice que sea una encuesta similar a la de 2011, con tres encuestadoras Monreal.

El líder de la bancada del guinda manifestó que las reglas básicas deben contemplar tiempos, medios y recursos proporcionados por el partido y sus prerrogativas, de modo que nadie se vea tentado por utilizar fondos gubernamentales.

Incluso consideró que en el establecimiento de las reglas se debe definir el uso de las conferencias mañaneras, para que todos los aspectos queden claros y no sean motivo para que se afecte el clima democrático.

Señaló que aunque no es delator, platicó con personas de Guerrero a las que “están empujando” para respaldar a un aspirante presidencial.

En este contexto, Monreal puntualizó que él se apegará a las reglas electorales establecidas, por lo que cumplirá con lo ordenado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Por ello, aclaró que él no autorizó que su firma respaldara el desplegado publicado por Morena para reclamar la prohibición del órgano electoral: “Me comentó Mario Delgado (…), no le respondí, apareció mi nombre sin haberlo firmado, yo creo que hay que respetar al INE y hay que respetar la ley. Él me lo consultó, pero yo no respondí positivamente y es un tema que yo dejé sin ninguna actitud de pleito al interior y al otro día la sorpresa es que apareció mi nombre”, declaró.

Cuestionado sobre las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, respecto a que pronto desaparecerán al INE, indicó que no se quiere meter en problemas y esa es su opinión, pero advirtió que “las ruinas de las repúblicas comienzan cuando se empieza a desacatar el Estado de derecho, todos estamos obligados a acatar la ley”.

