No he manifestado intención por la sucesión presidencial: Adán Augusto López

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López aseguró que no ha manifestado públicamente alguna intención por la sucesión presidencial, a pesar de que a lo largo del país han aparecido mantas y espectaculares de apoyo.

En conferencia en Jalisco detalló que ha denunciado personalmente la aparición de los apoyos, pues muchos de ellos solo buscan perjudicarlo.

“A lo que a mí respecta no he manifestado públicamente ninguna aspiración respecto a la sucesión presidencial, que efectivamente han aparecido en todo el país manifestaciones de apoyo hacia mi persona y yo agradezco mucho, como también en muchos de los casos me he deslindado o he presentado denuncias porque no coincidimos con los que ponen espectaculares, pues lo hace por perjudicar”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR Héctor Rafael, el hijo deportista de Caro Quintero que ganó preseas para México

López Hernández aseveró que ha dicho públicamente que todo tiene su tiempo, pues llegarán las definiciones y esperará con paciencia, prudencia e inteligencia, “y cuando eso suceda yo se los daré a conocer, mientras vamos a seguir trabajando en lo que nos corresponde. Parte de esa tarea es difundir los logros del gobierno federal”.

El encargado de la política interior del país, mencionó que si acude a los estados a hablar de los logros de la Cuarta Transformación no significa que esté en campañas, pues es su labor en el cargo.

“Eso no quiere decir que ande en campaña ya que me invitan en los estados para hablar de diversos temas; he tenido algunas demandas de autoridades electorales, pero hemos respondido en tiempo y forma”, expresó.

LRL