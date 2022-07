Morena en riesgo de una "lucha fratricida" por elección de candidato presidencial, advierte Ricardo Monreal

La sucesión presidencial tan adelantada pude provocar una "lucha fratricida" al interior del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), advirtió el coordinador de los senadores de ese partido, Ricardo Monreal Ávila.

“La lucha interna, provocada por la sucesión adelantada, puede convertirse en una lucha fratricida, en donde todos perderemos y donde nos alejaremos de la ratificación del triunfo en el 24”, alertó a sus correligionarios el legislador zacatecano.

En conferencia con medios de comunicación, añadió que al interior del partido guinda existen personajes quienes piensan que, al lograr aniquilar a sus rivales, impondrán candidatos, y aunque no la mencionó por su nombre, se refirió a los seguidores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Hay mentes al interior de Morena, identificados con alguna aspirante, hombre o mujer, que piensan equivocadamente que es terminando y liquidando a los otros adversarios como se harían de la candidatura sin problemas. No, yo creo que el hecho de alimentar estas luchas internas, estas luchas facciosas; pueden provocar una ruptura en Morena Ricardo Monreal, Presidente de la Jucopo en el Senado

A la pregunta de si se vislumbra saliendo del partido para buscar una candidatura en otro instituto político, ya que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) le ofreció incorporarse, Monreal declinó la invitación en principio porque va a “resistir” los embates en su contra, pues aseguró estar “acostumbrado”.

Los que somos fundadores sufrimos persecución, sufrimos exclusión, sufrimos incluso estigmatización del Gobierno. Ahora nosotros tenemos que resistir a este tipo de estrategias, que me parecen equivocadas. Sobre la invitación o llamado del presidente del PRD, el compañero Jesús Zambrano, yo le tengo respeto. Primero, agradezco la deferencia y agradezco su sentido Ricardo Monreal, Presidente de la Jucopo en el Senado

Ricardo Monreal expresó que esa persecución hoy se traduce en no contar con el apoyo de la “nomenklatura” política, y tampoco tener el visto bueno del poder.

En ese sentido, demandó al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no recrear los viejos vicios del pasado, cuando el mandatario en turno nombraba a su sucesor.

“Pero yo prefiero ver al Presidente como era, o como es: demócrata. Yo ayer hablé en Tamaulipas de eso, que no conviene a Morena trasladar los viejos vicios de aquellos partidos que están en extinción. No me gustaría que Morena se convirtiera en lo que nosotros cuestionamos. Esa mi convicción personal y por eso lucho, para que no suceda eso”, abundó el coordinador de los senadores de Morena.

MAEP