Zambrano no cierra las puertas

PRD no descarta que Monreal se una a la oposición; "podemos caminar juntos", dice Pese que el sol azteca no cierra las puertas a quienes deseen luchar "contra el autoritarismo y la imposición", aclaró que no aceptarían de regreso a Monreal, pero buscarían entablar un frente común por el bien del país