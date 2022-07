Ken Salazar defiende su posición frente a AMLO tras críticas

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, salió al paso de las críticas por la estrecha cercanía que sostiene con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Mi trabajo es tratar de entender, conocer hacia dónde iba México y promover los intereses de los Estados Unidos”, afirmó Salazar al participar en un foro realizado en el Wilson Center de Washington.

El diplomático respondió a una nota publicada por el diario The New York Times, en la que altos funcionarios de la administración Biden advirtieron que su cercanía con el mandatario mexicano podría resultar contraproducente para los intereses de Estados Unidos.

En respuesta Ken Salazar dijo que “cuando el presidente Biden me pidió que fuera el embajador de Estados Unidos en México, todos, incluidos los embajadores más recientes allí, dijeron que no había forma en que pudiéramos tener un diálogo con Andrés Manuel López Obrador, que él no quería tratar con Estados Unidos, por lo que había sucedido en el pasado”.

Su misión entonces consistió en lograr ese acercamiento y entendimiento con el Presidente de México y recordó que gracias a ese trabajo logró compromisos del gobierno mexicano en materia de combate al cambio climático y promoción de las energías limpias. “Eso ha pasado, en parte, gracias a que he establecido una buena relación, con humildad”, dijo Ken Salazar.

Sin embargo, dijo el embajador estadounidense, “estoy muy en desacuerdo con cómo describe a miembros del Senado de Estados Unidos, como el senador Bob Menéndez, de modo que cuando se hacen esas críticas, no estoy de acuerdo con ellas y se lo digo al Presidente”.

Añadió que hay muchos otros temas en los que no está de acuerdo con el mandatario mexicano y seguirá señalando aquellos en los que sea necesario para cuidar los intereses de su país.

LRL