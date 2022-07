Difunden supuesto audio de Layda Sansores sobre AMLO; "nuestro presidente es una tragedia”, se escuha

A través de redes sociales fue difundido un presunto audio en el que se escucha a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, hablar mal del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la grabación, de apenas 20 segundos, se escucha a la mandataria morenista calificar al titular del Ejecutivo federal como una persona “arrogante” y que su administración representa “una lección”.

“López Obrador es una gente tan arrogante, porque nuestro presidente, no lo quiero decir, pero es una tragedia tener a un hombre mentecato que no tiene ningún escrúpulo. Creo que para nosotros esto es una lección. Es insultante porque hay que reconocer que Andrés Manuel miente”, se escuha en el audio difundido.

La grabación fue difundida por el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana, quien replicó la publicación de otro usuario de Twitter, identificado como @PrincessPrian.

Aunque hubo algunos internautas que aseguraron que el material era verídico, hubo quienes lo pusieron en duda y sugirieron que fue editado al señalar cortes marcados y alteraciones en el volumen y tono de voz.

"López Obrador es una gente tan arrogante… porque nuestro presidente, no lo quiero decir, pero es una tragedia tener a un hombre mentecato que no tiene escrúpulos.



Es insultante porque hay que reconocer que Andrés Manuel miente."



Ayer también fueron difundidos dos audios en los que se escucha a Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora, en el que presuntamente pide una “mordida” a cambio de permisos de construcción y departamentos. en la Ciudad de México.

En una parte de la grabación, se escucha al hombre advertir que le tendrán que entregar una cantidad millonaria para otorgar una licencia en un área en la que está prohibido realizar obras.

“Aquí debe haber unos cinco o diez millones para que yo te suelte la licencia y si no, te avientas unos tres o cinco años más en los que tú no construyes, eso un área donde no se permite construir. Cualquier cab*** que quiera hacer un edificio que necesite un permiso, tú ve y pregunta: ‘óyeme tengo tal predio, quiero sacar una licencia y el permiso te cuesta por punto”, dice.

También se escucha a Sánchez Sansores preguntar sobre el soborno que recibirá a cambio de un departamento en una zona como el Pedregal, la cual se encuentra en la Alcaldía Álvaro Obregón, donde la mandataria gobernó entre 2018 y 2021.

“Un departamento en México, ¿cuánto cuesta en una zona cerca del Pedregal?, ¿Cómo cuánto crees que te pueda llegar a costar un departamento? Vamos a ponerle cuatro millones, multiplícalo por 200, son 800 millones de pesos ¿Cuánto quieres darle de “mordida”, el 10 por ciento son 80 milloncitos; bueno pues, ¿cómo con cuántos me voy a quedar yo de estos, o con cuánto te vas a caer?”, se le escucha decir.

