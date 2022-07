Ricardo Monreal se registrará para buscar la presidencia; "Quiero ser el 'presidente' de la reconciliación”

Coreado por decenas de personas que lo llamaron "presidente", el coordinador de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal anunció esta tarde que cuando Morena emita la convocatoria para elegir a quien será su candidato o candidata a la presidencia de la República, él se registrará.

En un encuentro “privado” con simpatizantes y militantes, que tuvo lugar en Plaza de Toros “Arroyo”, en la Ciudad de México, el morenista también adelantó que esta semana compartirá en sus redes sociales su plan de gobierno.

A su llegada, decenas de personas lo rodearon y, en cuanto entró al lugar comenzó a escucharse una cumbia: “Ya todo el mundo lo sabe, ya todo el mundo lo siente, ya todo el mundo lo grita, ¡Monreal, pa presidente!”, pero pronto la melodía fue opacada por los gritos de simpatizantes que no dejaron de referirse a él como el próximo mandatario federal.

Previo a tomar la palabra, dos pantallas colocadas a los costados de la tarima sobre la que estaba de pie Monreal Ávila, mostraron el video musical de una canción de rap igualmente dirigida a él.

Tras este recibimiento, los asistentes tomaron un lugar y se dispusieron a escuchar al morenista en el evento, con características similares a las realizadas por los demás aspirantes a la presidencia, a quienes desde semanas atrás ha señalado sobre realizar presuntos actos anticipados de campaña.

“Yo quiero expresarles con toda sinceridad que lo que vamos a emprender es una lucha histórica, a la que las y los invito. Ustedes ya saben lo que viene… les digo que una vez que Morena lance la convocatoria, nos vamos a inscribir”, exclamó ante los asistentes, quienes nuevamente gritaron ¡Presidente!, ¡Presidente!

Durante su discurso, Monreal Ávila destacó que en 42 años en el servicio público nunca ha sido denunciado, pero que, a pesar de ello “mi lucha siempre ha sido adversa”, pues mencionó que durante la búsqueda de diversos cargos siempre ha enfrentado la oposición de personajes de la vida política del país.

El legislador dijo que “yo quiero ser el presidente de la reconciliación”, para aminorar los efectos de la confrontación, pues consideró que “todos podemos llegar al mismo puerto, mismo destino por acuerdos y consensos, no necesitamos una confrontación permanente en nuestra sociedad”.

En ese sentido, comentó que Morena no debería alejarse de la clase media, “a la que todos pertenecemos”, pues fue la que le dió el triunfo al partido; asimismo, consideró que no debería existir la separación con los académicos, empresarios y las organizaciones religiosas, pues estos también respaldaron “los años de lucha”.

A pesar del abierto anuncio hecho esta tarde, remarcó que la búsqueda de la candidatura llegará “hasta el límite de la dignidad”, pues advirtió que sólo participará “siempre y cuando haya piso parejo, reglas equitativas que permitan el acceso a la competencia en igualdad de circunstancias”.

Lo digo desde ahora, para que no haya dudas, Si se insiste en una encuesta elaborada, redactada y organizada por el partido, no tiene sentido participar, porque va a ganar quien quieren que gane, y no nos vamos a prestar a ninguna farsa