Ricardo Monreal rechaza “coro de linchamiento” contra "Alito" Moreno

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se solidarizó con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, luego del cateo en su casa de Campeche por presunto enriquecimiento ilícito.

En conferencia de prensa, puntualizó que no acostumbra burlarse de las personas que son perseguidas o que tienen problemas con la ley, por lo que dijo que no respaldará el “coro de linchamiento” en contra del diputado federal priista.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara alta expresó su confianza en que Moreno enfrentará su responsabilidad.

“No hago leña del árbol caído. No acostumbro a ufanarme o a burlarme de las personas perseguidas o que están en problemas graves, con la ley o con la justicia. Deseo que él, en este caso Alejandro (Moreno), pueda resolver sus problemas, dirima sus problemas en la jurisdicción competente. Yo estoy seguro que él las enfrentará con responsabilidad, pero no me sumo a un coro de linchamiento en contra de él ni de nadie”, manifestó.

Al ser cuestionado respecto a si considera que el líder nacional del PRI es un “perseguido político", el senador zacatecano reiteró que para él lo importante es no formar parte del “coro de linchamiento” en contra de Moreno ni de cualquier mexicano que tenga dificultades con los tribunales o los fiscales.

No me sumo al coro de linchamiento ni al coro de venganzas; no soy así y deseo que él y todos los mexicanos y mexicanas que se encuentran en dificultades frente a los tribunales o a los fiscales, puedan salir adelante Ricardo Monreal, senador de la República

Además, Monreal manifestó su solidaridad con la familia del político campechano: “Me solidarizo, sí, con su familia. Me solidarizo sí, con su esposa, sus hijos, su familia, que son quienes finalmente sufren este tipo de acciones de los órganos de justicia o de procuración de justicia”.

