ISSSTE aplica quimioterapias por error a adulto mayor; le provoca daños irreversibles

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) aplicó por error quimioterapias a una persona adulta mayor, que fue mal diagnosticada con cáncer en el Hospital Regional “1º de Octubre” en la Ciudad de México, provocando daños a su salud de manera permanente.

De acuerdo con una recomendación emitida este jueves por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al ISSSTE, el pasado 21 de febrero de 2014, la persona afectada acudió a la unidad de Medicina Familiar para tratamiento de segundo nivel derivado de un tumor en el cuello, por lo que estuvo internada del 28 de marzo al 4 de abril para estudios y tratamiento, aunque en ese momento detalló que la atención fue la apropiada.

Sin embargo, el 14 de abril fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin y por ende, se le aplicó tratamiento para quimioterapia hasta octubre de ese año. No conforme con el resultado, el paciente acudió por su cuenta a realizarse estudios con un médico externo, quien rechazó el diagnóstico por cáncer y le informó que el tratamiento le provocó daños a la salud.

Al recibir la queja la CNDH integró un expediente con todos los informes médicos, constatando que el diagnóstico por cáncer no fue confirmado y el tratamiento de quimioterapias fue innecesario y precipitado.

Médicos de la dependencia concluyeron que los responsables de la atención al paciente “incurrieron en omisiones al no solicitar resultados del estudio de inmunohistoquímica; al no suspender los ciclos de quimioterapia para revalorar síntomas; al no considerar los reportes histopatológicos y no recabar la valoración de las áreas de dermatología, reumatología y medicina de rehabilitación, luego de aparecer las afectaciones secundarias, resultado del tratamiento de quimioterapia y los medicamentos suministrados erróneamente ” según detalla la recomendación dirigida al ISSSTE.

Por esta razón se afectó la calidad de vida de la víctima, y se transgredió su derecho a un trato digno y preferencial por ser adulto mayor.

Por esa razón, el órgano autónomo pidió la inmediata reparación del daño, su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas, acceso a recursos de ayuda, y acompañamiento para interponer una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los responsables.

Además se demanda al ISSSTE capacitación al personal con el objetivo de respetar y proteger al vida de las personas, y someterse al proceso de certificación y recertificación ante los Consejos de Especialidades Médicas para brindar un servicio adecuado, profesional y una atención diligente.

JB & EASZ