ITAM anuncia regreso a actividades presenciales; estudiantes muestran rechazo

El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITM) anunció su regreso a actividades presenciales, iniciando con la aplicación de los exámenes finales del semestre otoño 2021, pero la decisión causó disgusto y rechazo entre los estudiantes.

A través de un comunicado, el ITAM destacó que luego de que el Gobierno de la Ciudad de México informara que la entidad regresa al semáforo verde de riesgo epidemiológico, se determinó que "para el cierre de este ciclo escolar se podrán llevar a cabo algunas actividades presenciales en pequeños grupos".

De tal forma que la aplicación de exámenes finales "se hará en modalidad 100% presencial , cumpliendo todas las medidas de higiene y de distanciamiento social". Lo que además permitiría a los estudiantes acceder a la biblioteca y a otras áreas de estudio, así como poder aclarar dudas.

Aunque este retorno será del 6 al 18 de diciembre, el ITAM adelantó que "a partir del semestre Primavera 2022, se aplicará el Reglamento Escolar en su totalidad" y que "la asistencia a clases será obligatoria para una tercera parte de la comunidad cada semana".

Estudiantes del ITAM rechazan la idea del regreso a actividades presenciales

Tras el comunicado del Instituto Tecnológico, el estudiantado mostró su rechazo a volver a tener actividades presenciales por el riesgo existente por contagio de COVID-19.

A través de Twitter, los alumnos acusaron que esta medida es "insensible" con los estudiantes foráneos . "No me voy a trasladar dos horas en transporte público, arriesgándome a mí y a otros profesores, compañeros y familiares míos y de otros en situación delicada al contagio por una ilusión de calidad académica. Además de ser insensible con toda la comunidad foránea. No iremos", escribió un usuario.

"Siendo foránea, ¿me van a pagar un hotel dos semanas? ¿O voy a estar en plena mudanza en finales?" agregó una joven.

Mientras que otros acusaron que la propuesta del instituto no les conviene. "Dadas las condiciones en las que se dan los finales (poco tiempo y mucho contenido), afecta más de lo que 'beneficia'”.

Por otro lado, varios estudiantes coincidieron en que esta medida se contrapone al acuerdo que se estableció al inicio del semestre en el que el retorno sería voluntario.

