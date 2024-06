En Jalisco 4T pide nueva elección; MC voto por voto

Morena y Movimiento Ciudadano escalaron su confrontación tras las elecciones en Jalisco, luego de que la excandidata a gobernadora-, Claudia Delgadillo, recibió el apoyo de su bancada y las de sus aliados PT y PVEM para denunciar fraude y exigir la nulidad de la elección del 2 de junio. En respuesta, el líder de la bancada naranja, aceptó que se haga un recuento voto por voto en la entidad.

“Encontramos decenas de evidencias de malos manejos de los paquetes electorales que comprometen gravemente los resultados que MC y el Instituto de Participación Ciudadana quisieron dar”, dijo ayer la exabanderada de la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia en conferencia de prensa en el Senado.

Claudia Delgadillo señaló que después de un “análisis y estudio”, se han recogido diversas pruebas para la procedencia del juicio de inconformidad contra la declaratoria de validez de la elección, además de la constancia de mayoría que le fue entregada al emecista Pablo Lemus.

Asimismo, aseveró que fue encontrado presunto dolo y errores en el cómputo de votos, además de “actos ilegibles, paquetes vacíos y sin la cinta para sellar las bolsas que se encontraron en la basura sin explicación. Nos han querido imponer a un ganador en contra de la voluntad del pueblo jalisciense y eso es lo que hoy vengo a denunciar”, dijo, por lo que exigió que se realice una nueva elección transparente y justa.

El senador Ricardo Monreal expresó el respaldo de las bancadas de Morena y aliados en ambas cámaras; señaló que “es su derecho” realizar la impugnación pues “a nadie debe extrañar que haya acudido a los tribunales y que esté luchando por la vía jurídica para expresarle al pueblo de Jalisco que su decisión debe respetarse”.

En respuesta a las acusaciones, la bancada de MC exigió a Morena reconocer el triunfo de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco y exigió que “dejen de fabricar pruebas y hacer montajes burdos para intentar engañar a la población de que hubo fraude electoral”.

“Tanto el Presidente de la República como el senador Ricardo Monreal pidieron el conteo voto por voto; en @MovCiudadanoJal les tomamos la palabra, que se cuenten.

Y cuando se confirme la victoria electoral de @PabloLemusN en Jalisco y @VeroDelgadillo en Guadalajara, que Morena se disculpe por los agravios contra el ejército de hombres y mujeres que organizaron la elección y contaron los votos, y que de una vez por todas aprenda a perder”, publicó Castañeda en su cuenta de X.

Subrayó que en la impugnación de Morena no se aportó “ni una sola prueba real o contundente para demeritar la clara victoria de Pablo Lemus en Jalisco. No tiene pies ni cabeza: piden recuento de votos, pero también quieren anular la elección. De las casi 11 mil casillas que se instalaron, sólo tienen 11 videos de redes sociales que no prueban nada más que una turba provocada por el mismo equipo guinda”.