Javier Coello demanda por fraude a Emilio Lozoya; no le ha pagado por sus servicios

El abogado Javier Coello Trejo informó este martes que denunció por fraude al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, ya que supuestamente no le pagó sus honorarios de casi tres años, los cuales se saldarían con el cobro de un adeudo de 31 millones de pesos en un litigio mercantil.

MÁS INFORMACIÓN Voy a levantar una demanda para que me acredite que soy un bandido: Coello en diferendo con Gertz Manero

Manifestó que como ya es de conocimiento público, la relación del despacho con Emilio Lozoya Thallman, padre del exdirector se Petróleos Mexicanos (Pemex) se fue desgastando y deteriorando semana a semana, toda vez que tanto el papá como el hermano de Emilio Lozoya acudían a reuniones con el Fiscal General y el subprocurador Juan Ramos, sin dar aviso o detalles de las mismas.

“Derivado de notas periodísticas y filtraciones de conversaciones, que aluden a mi persona y a diversos abogados que prestan sus servicios en mi despacho Coello Trejo y Asociados S.C. y que se circunscriben en el caso legal de nuestro excliente Emilio Ricardo Lozoya Austin (ERLZ), hago las siguientes aclaraciones

“El 16 de agosto de 2017, el licenciado ERLZ me otorgó, junto a diversos abogados de mi despacho, poder general para pleitos y cobranzas para defenderlo ante las acusaciones que enfrentaba, en relación con su función como director general de Petróleos Mexicanos”.

En un comunicado, el abogado señaló que a pesar de la serie de escritos, promociones, estudios técnicos jurídicos y diligencias, incluso ante la Secretaría de la Función Pública, sorprendentemente a finales de mayo del 2019, la actual Fiscalía General de la República libró una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, Gilda Susana Lozoya Austin y Alonso Ancira Elizondo, como probables responsables de sobornos, por la adquisición de la empresa Agronitrogenados, propiedad de Altos Hornos de México.

Detalló que su despacho se hizo cargo de la defensa tanto de Lozoya Austin como de su hermana Gilda Susana, promoviendo los amparos correspondientes, contra las órdenes de aprehensión.

Indicó que en julio del año 2019, la Fiscalía General de la República a través del Ministerio Público de la Federación solicitó a un Juez de control el libramiento de una orden de aprehensión contra las personas mencionadas, añadiendo a la esposa del licenciado Lozoya Austin, Marielle Helene Eckes.

“Por lo anterior, el despacho a mi cargo, y a petición nuevamente del licenciado Lozoya Austin, se hizo cargo de las defensas de toda la familia. El 24 de julio del 2019, fue detenida en Alemania la señora madre de Lozoya Austin, Gilda Margarita, quien cuenta con una solicitud de extradición sin que haya comparecido ante ninguna autoridad judicial alemana”.

Abundó que ante la situación de que Emilio Lozoya se encontraba prófugo de la justicia, al igual que su hermana y su madre estaba detenida en Alemania, Emilio Lozoya Thallman (Padre de Emilio Lozoya) solicitó una reunión con el Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República.

“Situación de la cual fui informado por el propio Sr. Lozoya Thallman, quien incluso, ante la persecución de toda su familia y la falta de confianza en el Fiscal, me solicitó que obtuviera una suspensión de amparo, tanto para él como para su hijo Juan Jesús Lozoya Austin y así ir protegidos a la reunión.

“Por ello, con fecha 29 de octubre del 2019, tanto el señor Emilio Lozoya Thallman como su hijo Juan Jesús, solicitaron por su propio derecho ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, de la Ciudad de México la protección de la Justicia Federal ante el temor de una posible detención. Los amparos 873/2019 y 928/2019 fueron firmados por ambos personajes”.

Expresó que como ya es de conocimiento público, la relación del despacho con Emilio Lozoya Thallman se fue desgastando y deteriorando semana a semana, toda vez que tanto el papá como el hermano de Emilio Lozoya acudían a reuniones con el Fiscal General y el subprocurador Juan Ramos, sin darnos aviso o detalles de las mismas.

“Posteriormente y una vez que Emilio Lozoya fue detenido en el mes de febrero del año 2020 en España, se incrementó la tensión y el distanciamiento con el Sr. Lozoya Thallman ya que había una discrepancia total en la estrategia legal que mi despacho sugería y la que él quería seguir”.

Refirió que en un primer momento, su cliente Emilio Lozoya no no estaba de acuerdo con la estrategia de su papá, toda vez que, “como me lo comentó, pretendían que mi cliente formulara imputaciones de las que no tenía ni tiene pruebas, hecho clarísimo que le di a conocer días después de ser detenido, cuando lo visité en el penal de Málaga, España”.

Recordó que el 5 de junio del 2020, Lozoya Austin, le envió una carta de agradecimiento por los servicios prestados por su despacho, dejando entrever una clara coacción y presión que ejercía la Fiscalía sobre él y su entorno familiar.

“Ante esto, yo le requerí que me liquidara los honorarios pactados más los gastos que de mi peculio yo había realizado con motivo de la defensa tanto de él como de su familia, fue entonces cuando firmamos un convenio de reconocimiento de adeudo y dación en pago, mismo que el suscribió en España

“En este convenio me instruyó para que en su nombre y representación con los poderes que me otorgó desde el 2017, iniciara yo todos los actos tanto judiciales como extrajudiciales para obtener el pago de los treinta y un millones de pesos y demás accesorios que le debía el señor Carlos Autrey Diaz Aldrete”.

Refirió que Emilio Lozoya añadió además que si para el 4 de abril del 2021, no se le hubiera hecho el pago de sus honorarios le cedía como contraprestación los derechos del contrato de mutuo que había suscrito con Autrey Diaz Aldrete.

“Sorpresivamente con fecha 24 de mayo del año en curso, el señor licenciado Emilio Lozoya en una forma por demás fraudulenta me revocó los poderes, situación que este despacho a mi cargo procederá jurídicamente no solamente a reclamar el pago legítimo de los honorarios, sino llevarlo a estadios eminentemente penales”.

Calificó como preocupante y de verdad relevante, que se divulguen en redes sociales y medios de comunicación grabaciones del Fiscal General de la República encargado de la procuración de justicia en México.

Esto deja evidencia de la vulnerabilidad que existe en la Fiscalía General de la República, refirió.

“Si conversaciones que deberían permanecer en un ámbito privado y confidencial son publicitadas, podría estar sucediendo lo mismo con la estrategia y acciones contra la delincuencia, lo cual explicaría la situación en inseguridad que vive el país.

“El uso faccioso del Fiscal de la institución y de la justicia”, afirmó.