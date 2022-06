Voy a levantar una demanda para que me acredite que soy un bandido: Coello en diferendo con Gertz Manero

El abogado Javier Coello Trejo dijo este martes que demandará a Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, por haberlo acusado de bandido, además de comentar que por la secuencia de los hechos en el caso en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, fue Emilio Lozoya Thalmann quien entregó a su hijo en Málaga.

"Voy a proceder a presentar una demanda para que me acredite que soy un bandido", dijo en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula.

Ello en respuesta a audios difundidos la semana pasada donde se escucha decir al fiscal Gertz Manero al padre de Emilio Lozoya, Emilio Lozoya Thalmann, que le pidiera a Coello Trejo desisitr de ser abogado del exdirector de Petróleos Mexicanos.

Además, Gertz Manero también le reclamó por unos amparos que tramitó para él y su otro hijo Juan Jesús, le pidió desistir de tales recursos.

En esos audios se esucha decir a Gertz Manero: "Yo no acepto dobles lenguajes, ni las jugadas de ese bandido del abogadete ese".

Coello Trejo dijo que conoce a Gertz Manero desde hace 40 años, además de laboralmente, fue su amigo., sin embargo, consideró que la amistad se acabó porque creyó que le iba a entregar a Emilio Lozoya.

"Por la dignidad de mis hijos, por la dignidad y el honor de mi familia, no puedo permitir que el señor me diga bandido", aseveró.

Coello Trejo dijo que le pedirá que le acredite que es un bandido y abogadete, ello a pesar de que dejó de ser abogado de Lozoya Austin.

"¿Por qué le pide a Lozoya que me quite de abogado? Porque sabía que yo no iba a tolerar que se hiciera lo que se hizo, inventar", afirmó Coello Trejo.

Papá de Emilio Lozoya lo entregó en Málaga: Javier Coello

Javier Coello Trejo además comentó en la entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leva que por la secuencia de los hechos en el caso de Emilio Lozoya, fue Emilio Lozoya Thalmann quien entregó a su hijo en Málaga.

"Es una teoría, en febrero detienen en Málaga a Emilio, mi teoría es teoría, es que quien entregó a Emilio Lozoya fue su papá. No es nada más mi teoría, es la de otros".

"Por necio, cobarde y no seguir las instrucciones de sus abogados, Emilio Lozoya Austin está en la cárcel y según mi teoría, fue su padre, Emilio Lozoya Thalmann quien lo entregó en Málaga, España", aseguró a #PorLaMañana el abogado Javier Coello Trejo. https://t.co/HZSg7Ij9yL — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) June 28, 2022

Javier Coello comentó que en febrero fue a Málaga para visitar en la prisión a Emilio y éste le dice "'no quiero ver a mi papá'; le dije tu papá está afuera Emilio tienes que verlo. Se trata de decir la verdad, hay que decirla.

"Yo convenzo a Emilio hijo que vea a su papá. A partir de ese momento yo pierdo todo contacto con Emilio Lozoya Thalmann".

Además agregó que Emilio Lozoya "por necio, por cobarde, y por no obedecer las instrucciones de sus abogados", está en la cárcel.

fgr