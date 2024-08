Javier Corral se dice perseguido tras intento de captura por corrupción; afirma que presentó denuncia

El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que el intento de arresto que sufrió en la víspera en la Ciudad de México se debe a una persecución política en su contra.

El exgobernador informó a través de sus redes sociales que presentó una denuncia contra las actuales autoridades de Chihuahua.

A la Opinión Pública:



Con motivo de los hechos ocurridos la noche de ayer 14 de agosto de 2024, me permito compartir lo siguiente:



1. He presentado una denuncia en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, del titular de la Fiscalía Anticorrupción… — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) August 15, 2024

Acusado de corrupción y peculado, el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, libró anoche su captura en la Ciudad de México, tras un intento fallido de la Fiscalía Anticorrupción de ese estado por cumplir una orden de aprehensión en su contra, debido a que la Fiscalía de la General de Justicia (FGJ) de la CDMX se rehusó a colaborar con la diligencia.

La FGJ de la Ciudad de México evitó la detención del exmandatario estatal, mientras se encontraba en un restaurante localizado en la colonia Roma; al lugar se presentó Ulises Lara, encargado de despacho en la fiscalía capitalina, quien indicó que no iban a colaborar con las autoridades de Chihuahua.

Lara López argumentó que si bien hubo una solicitud de colaboración, ésta aún no se había autorizado. “Decidimos no colaborar. Una cosa es recibirla y, otra, que ustedes hayan ingresado, ¿Quién es el responsable? Ustedes ingresaron este documento, pero lo ingresaron hoy (ayer)”, dijo Ulises Lara al llegar al lugar.

Este jueves, Javier Corral hizo un amplio posicionamiento respecto a lo sucedido el miércoles en la noche en la CDMX.

En el primer punto de su publicación advirtió que, consecuencia del intento de su detención, él denunciará a la actual gobernadora de Chihuahua.

Además, en la publicación aseguró que no es culpable de los hechos que le imputan y que, más bien, todo es una persecución política.

"No he cometido delito alguno y así lo demostraría si se me permitiera defenderme en libertad, como es mi derecho, y si en Chihuahua las instituciones del sistema de justicia no estuvieran cooptadas por la gobernadora, quien a su vez se encuentra sometida bajo control y chantaje de César Duarte Jáquez y Manlio Fabio Beltrones. Queda claro que esto se trata de una persecución política en mi contra, se me acusa de corrupción por haberla combatido", agregó.

