Javier Corral afirma tener las 'manos limpias y conciencia tranquila' tras intento de detención en el Senado

Javier Corral aseguró que tiene las “manos limpias” además de que tiene la “conciencia tranquila”, luego de que se girará una orden de aprehensión por peculado agravado por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, la cual se entregó a la Mesa Directiva del Senado, para impedir que rindiera protesta como senador de la República.

El legislador plurinominal de Morena calificó esta acción como un intento fallido más y “no hay ninguna posibilidad de que me puedan detener, tengo una suspensión provisional, y además no tienen ningún oficio de colaboración, más bien es una jugada mediática”.

Asimismo, dijo: “tengo las manos limpias, la conciencia tranquila, tengo muy claros mis valores, mis principios, nunca ha sido mi propósito eludir ni responder estas afirmaciones, lo que pasa es que lo que hay es toda una campaña no sólo política de persecución, también mediática en muchos sentidos. Yo me he conducido con absoluta honestidad personal”.

Por la mañana de este jueves, previo al inicio de la sesión constitutiva del Senado, a las afueras del Senado de la República agentes de la Fiscalía hicieron acto de presencia para detener a Corral Jurado.

Corral Jurado rindió protesta junto con los 127 senadores electos, además, fuentes de la bancada guinda, confirmaron que el exgobernador de Chihuahua se presentó a la reunión previa que sostuvo la bancada en el auditorio Octavio Paz de la Cámara Alta.

Al final de la sesión constitutiva, en entrevista, Javier Corral responsabilizó a la bancada del Partido Acción Nacional, a Manlio Fabio Beltrones, senador del PRI, y a Maru Campos, gobernadora de la entidad, de esta nueva intentona para detenerlo, pues ayudaron a autoridades de la Fiscalía Anticorrupción a ingresar al Senado para entregar la orden de captura.

“Entré por mi pie al Senado, saldré por mi pie y acudiré a la sesión del Congreso del 1° de septiembre”, dijo el senador morenista al asegurar que no tiene miedo a que lo detengan.

Mientras que Manlio Fabio Beltrones, quien presidió la Mesa de Decano y tomó protesta a los 127 senadores, aseguró que preguntó a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios si existía un impedimento para que Corral Jurado protestará: “la respuesta fue que no, de tal suerte que procedí a tomar la protesta”.

Insistió que “todo lo que se deba resolver en tribunales, que se resuelva allá y lo que se debe resolver políticamente, es aquí en el Senado donde se hace” y añadió que él no tiene ningún conflicto con el exgobernador panista. “Creo que tenemos diferencias naturales y puede sentirse afectado por declaraciones que no tienen sustento en la verdad”, concluyó.

Gerardo Fernández Noroña, nuevo presidente de la Mesa Directiva del Senado confirmó la presencia de agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua para entregar el mandamiento de captura.

“Los metió la fracción de Acción Nacional… no sé… metieron a funcionarios de la Fiscalía que no tenían nada que hacer en esta sesión de instalación… mi compañero senador Javier Corral no se dormirá en sus laureles, estará a buen resguardo”, comentó Fernández Noroña.

#VIDEO | Manlio Fabio Beltrones, (@MFBeltrones), dijo que todo lo que se deba resolver en tribunales, "que se resuelva allá" y lo político en el Senado, luego de las acusaciones de Javier Corral (@Javier_Corral) de orquestar un nuevo intento de aprehensión en su contra pic.twitter.com/JzlhBuPytp — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 29, 2024

FBPT