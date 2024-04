Jorge Álvarez Máynez niega ser 'esquirol' de Sheinbaum contra Xóchitl Gálvez tras debate.

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, negó haber jugado el papel de “esquirol” de Claudia Sheinbaum durante el debate del domingo, y acusó a Xóchitl Gálvez de haber llegado al evento con el afán de armar un “show”, un “golpeteo” a los otros participantes por no haberse preparado bien.

“No me parece que sea así (actuar como esquirol). Yo le señalé el tema de los feminicidios que me parece que estaba dando cifras falsas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; le señalé el tema de la corrupción en la compra de medicamentos, del fentanilo, a proveedores que luego eran candidatos de Morena y estaban inhabilitados por la Función Pública.

“También señalé la opacidad en los contratos de la cifra de cada 10 dependencias en el gobierno, nunca me contestó. Le señalé el gasto millonario, ilegal, mostré las fotos de sus espectaculares; señalé reiteradamente que los premios no son resultados; ella equiparaba premios con resultados, le dije puntualmente que no”, subrayó.

En entrevista radiofónica, Álvarez Máynez dijo que en el caso de las quejas de sus contrincantes Sheinbaum y Gálvez, sobre el supuesto cambio de formato al debate, son solo pretextos cuando el resultado no se les dio, y comparó con el futbol de echar la culpa al árbitro o al clima.

“Hay que saber perder y hay que saber ganar. Sin duda alguna puede ser mejorable el formato, claro que hubo algunas fallas, pero son procesos logísticos difíciles, la tecnología es complicada. Te diría, la verdad es que los moderadores estuvieron impecables, como casi siempre ha sido el caso”, abundó.

El emecista opinó que los tres candidatos sabían los temas que se preguntarían por parte de la ciudadanía, “entonces hubo más errores de ellas que de los moderadores porque no hicieron mucho por contestar las preguntas del público”.

“Y en el caso de la candidata que acaba de dar esas declaraciones (Xóchitl Gálvez), quería ir a dar un golpeteo, un show. La verdad es que yo creo que no se generó, porque además cuando tu lanzas esa vehemencia y cuando traes atrás esos partidos, que ella misma lo reconoce, con un gran desprestigio, con falta de autoridad moral, agregó.

En redes sociales, Álvarez Máynez intercambió señalamientos con el expresidente Felipe Calderón, quien calificó su labor en el debate como decepcionante por hacer el trabajo de “esquirol” en contra de Xóchitl Gálvez.

El panista publicó en redes que “¿No se dan cuenta la gravedad del momento de México? ¿Que la imposición autoritaria de partido Morena terminará con la democracia? O ¿Sí saben y aún así lo hacen? Al menos también marcó uno contra Claudia Sheinbaum”.

El político zacatecano respondió: “El que no se da cuenta de las consecuencias de la polarización que su mezquindad trajo a México, en 2006, es usted. Es un honor NO ser su candidato. Gracias por dejarlo claro. Y que México lo tenga claro: con nosotros se acaba la guerra e inicia la pacificación de nuestro país”, finalizó.

