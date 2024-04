Jorge Álvarez Máynez pide no criminalizar a jóvenes; 'se necesita un Plan Nacional de Pacificación', dice

Ante la preocupación mostrada por jóvenes del Centro Universitario de Los Lagos, Universidad de Guadalajara, por el clima de inseguridad en la región, Jorge Álvarez Máynez afirmó que hay que cambiar la ruta de la estrategia para resolver y poner en marcha el Plan de Pacificación Nacional donde no se criminalice a los muchachos, y exista empatía de los gobernantes con las familias que pierden a sus hijos por el crimen organizado y la violencia.

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano dijo que lo anterior “va más allá de si tú estás de acuerdo o no de acuerdo con Calderón o con Peña o con López Obrador o con quien sea. Es que la estrategia no dio resultados y la evidencia es incontestable.

“Por eso yo creo que se necesita un Plan Nacional de Pacificación y además que nunca, nunca se le dé la espalda a una víctima y que nunca un gobernante se niegue a buscar junto a las víctimas indirectas a las personas”, declaró, tras subrayar que reformará las comisiones de atención a víctimas y de derechos humanos.

En este municipio de los Altos de Jalisco donde 5 jóvenes desaparecieron el 11 de agosto de 2023, el emecista escuchó relatos donde le expusieron que algunos de ellos eran sus amigos, compañeros de clase y familiares.

Ante ello, mencionó que más que criminalizar a los jóvenes por las sustancias que consumen o sus hábitos, hay que cambiar la ruta de la estrategia para resolver el problema de las adicciones y de la falta de oportunidades laborales que deriva en el enrolamiento con grupos delictivos y la deserción escolar.

“Yo no me voy a pasar persiguiendo a jóvenes que fuman marihuana, criminalizándolos. ‘Ah, andaba en malos pasos’. No, no andaba en malos pasos. Un joven que fuma marihuana no tiene por qué ser estigmatizado, ni ser criminalizado.

“Un joven que sale de fiesta, un joven que se sale a divertir no tiene por qué, como tú dices, pagar la consecuencia de decir no se regresó a tiempo a su casa, ah, pues le tocaba. Eso no puede ser. Eso no se puede normalizar”, indicó Álvarez Máynez.

Opinó que “los gobernantes tienen que ser empáticos con el dolor y entender que es su obligación buscar como si fueran sus hijos, porque (Felipe) Calderón un día le dijo a una madre que iba a hacer todo lo posible, ¿posible?, le dice la señora, lo hizo un encuentro muy famoso que le dice: ‘que si usted fuera yo buscaría abajo de las piedras, pero no son sus hijos ni serán”.

El emecista refirió que la mayoría de los gobernantes no han estado cerca de ese tipo de situaciones, y por ello no se genera esa empatía. “Lamentablemente ahora se ha descompuesto tanto que están matando candidatos, presidentes municipales, diputados”, expuso.

Ejemplificó que en Colombia tuvo que pasar eso para que la gente y la clase política cambiara y entendiera. “Tuvo un proceso doloroso, complicado, complejo, porque incluyó temas de prevención, de rediseño de las políticas sociales, pero va mejor que nosotros”, aseguró.

Más adelante, el candidato presidencial de MC se pronunció por dignificar la vida de los maestros. Aclaró que “las personas que se dedican a dar clases lo hacen por vocación, nadie quiere ser maestro para hacerse millonario pero merece tener una vida digna, decorosa, merece tener buenos estímulos”.

