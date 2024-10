Jueces piden no temer al proceso de elección

Los jueces federales Francisco González y Blanca Ochoa están en contra del paro y participarán en la elección judicial pues, a pesar de que salieron en la tómbola para que la plaza que ocupan se renueve en los comicios del 2025, aseguran “vivir en la realidad”, por lo que hicieron un llamado a sus compañeros juzgadores a “no tener miedo” a dicho proceso y a inscribirse como candidatos, para “no quedarse atrás”.

En entrevista con La Razón, el juez 15 de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México Francisco González expuso que su interés en la elección es para continuar su carrera judicial de más de 25 años: “Los motivos que me impulsan, es que yo quiero seguir ejerciendo la función para la cual me he preparado 24 años. Sé que va a ser un proceso complejo, sé que va a ser difícil, pero he decidido sumarme a la elección”.

Dijo que algunos de sus compañeros, en el contexto de la reforma al Poder Judicial, “y dada su edad y la experiencia que tienen, han optado por jubilarse o por tener retiros adelantados; otros compañeros, atendiendo su propia expectativa de vida y sus principios, no participarán y eso está bien”.

A los jueces que aún están en vilo para tomar su decisión antes del 15 de noviembre, González Mendoza dijo: “si quieren seguir, el servicio en el Poder Judicial es su vocación, inténtenlo; al final del día, de todas maneras, aunque uno decline, la reforma establece que se nos dará una indemnización. Si están convencidos (de su vocación), no tengan miedo a la elección”.

El martes pasado, Francisco González Mendoza y Blanca Ochoa Hernández sostuvieron una reunión con el diputado presidente Sergio Gutiérrez Luna y con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja, Ricardo Monreal, para conocer cómo será el proceso de elección en el 2025.

En este sentido, la jueza Ochoa Hernández también invitó a sus compañeros a “participar en la elección extraordinaria de 2025; no nos quedemos atrás”.

Consideró que el método anterior de elección de jueces “a lo mejor no es infalible, todo es perfectible; y considero que en la elección habrá los mejores perfiles, y si ellos van a la elección, yo estoy segura de que la ciudadanía votaría por aquellos que conocen, por aquellos que son estudiosos, porque ya saben cómo resolver un asunto”.

Declaró a este diario que sus intenciones de participar son “porque vivo en el presente. La reforma judicial es un hecho y se está implementando. Yo decidí participar en la contienda, es mi vocación. Yo pretendo continuar aportándole al país, a la justicia y al Poder Judicial desde mi labor como juzgadora desde hace 20 años”.

Asimismo, la jueza 14 de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México Blanca Ochoa, reflexionó en torno a la intromisión de los partidos políticos en la elección extraordinaria y aseguró que “eso no lo sé; así como también dicen que en el Poder Judicial hay corrupción y yo de primera mano nunca lo he visto. Se pueden decir muchas cosas, pero los hechos pueden ser otros”.

En medio de los señalamientos de que la justicia se ha detenido, Francisco González, por su parte, aseguró que se sigue trabajando durante el paro de labores, con los asuntos urgentes.

“Trabajando es la manera de demostrarle a la ciudadanía lo que somos como Poder Judicial, demostrar la capacidad de servicio público que somos capaces de otorgar, porque algunos tienen una percepción no muy positiva”, reconoció.

Explicó que ha apoyado a las y los trabajadores de su órgano jurisdiccional para que puedan manifestarse; sin embargo, en su juzgado se pronunciaron en contra y de momento sólo están atendiendo los casos urgentes que les llegan; a título personal, por su parte, la jueza Ochoa Hernández declaró que se ha dañado de forma colateral a los “justiciables”, y desde su punto de vista eso no es lo correcto.