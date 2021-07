Juez otorga amparo a César Duarte; a un paso de salir libre: defensa

Un juez federal concedió un amparo al exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, con lo que estaría a punto de abandonar la prisión , pues desconoce los hechos que se le imputan, lo que viola su garantía de audiencia y presunción de inocencia.

El abogado del exmandatario priista, Juan Carlos Mendoza Luján, informó que el 19 de julio pasado el impartidor de justicia otorgó la medida cautelar, porque "no ha podido conocer de forma cierta, real, eficaz, precisa y a cabalidad los hechos con apariencia de delito que se le imputan y los datos de prueba aportados".

Explicó que el juez Décimo Segundo de Distrito con sede en Chihuahua, a través del amparo 27/2020, concedió la protección de la justicia federal a César Duarte por las irregularidades en el proceso de investigación de la causa penal 3041/2019.

Agregó que "esto podrá ser tomado por las autoridades estadounidenses para la negación de la extradición del exgobernador, ya no solo es un hecho de lógica jurídica, sino que este hecho está corroborado en tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Tratado de Extradición entre los EU y México, así como la ley de Extradición Internacional".

La resolución de fondo del amparo ya fue notificada a la jueza en Miami, Florida, quien determinará si procede o no la extradición de Duarte Jáquez a México, donde enfrenta los delitos de presunto peculado, peculado agravado y delitos electorales.

Dijo que "esta violación flagrante y reiterada por parte de las autoridades estatales y federales sin duda repercutirá como hecho y prueba superviniente de las violaciones reiteradas de las autoridades estatales en aras a fabricar delitos, desarrollar venganzas y promover odios y divisiones entre familias y sectores de la sociedad con fines nada claros".

Lo anterior, destacó Mendoza Luján en un comunicado, "sin duda podrá ser tomado por las autoridades estadounidenses para la negación de la extradición del exgobernador" César Duarte.

Recordó que "el papel de la juez federal del estado de Florida no es el juzgar sobre la inocencia o culpabilidad de lo que las autoridades mexicanas le acusan, sino el revisar si los procedimientos en su contra están apegados o no al derecho de nuestro país y a los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, para en base a ello resolver la procedencia o no de la extradición".

El litigante mencionó que en diversas ocasiones desde que Duarte fue detenido el año pasado en Miami, se ha solicitado de manera continua, clara y fundada los registros de las carpetas de investigación, y de forma reiterada e inconstitucional tanto el Juez de Control del Distrito Judicial como la Fiscalía General del estado, se las han negado a la defensa.