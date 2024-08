Mayoría parlamentaria “intenta socavar autonomía del Poder Judicial”: Jufed

La Jueza Juana Fuentes Velázquez, Directora Nacional de JUFED, señaló: “en este momento crítico en que la mayoría parlamentaria, alentada por el Presidente de la República, intenta socavar la autonomía de nuestro Poder Judicial, es mi deber levantar la voz en defensa de esta institución que garantiza la justicia y la equidad para todas y todos los mexicanos”.

Al dar su posicionamiento la directora Nacional de JUFED, durante la presentación del Comité de Diálogo y en torno a la dictaminación de la propuesta de reforma en la Cámara de Diputados, señaló: “Todos los que hoy estamos aquí somos un todo. Trabajadores y juzgadores somos el Poder Judicial de la Federación y hablamos como defensores incansables de la independencia judicial, un pilar fundamental sobre el cual se sostiene nuestra democracia”.

Asimismo dijo que el papel de las personas juzgadoras es esencial en la preservación del Estado de derecho.

Nuestra función es aplicar la ley de manera imparcial, sin temor ni favor, y proteger los derechos de cada ciudadano, independientemente de su poder o influencia Juana Fuentes Velázquez

"No debemos permitir que nuestra democracia sea secuestrada por aquellos que buscan concentrar el poder en sus manos, defendamos nuestra constitución, defendamos nuestra #IndependenciaJudicial y defendamos nuestro derecho a vivir en una nación donde la justicia sea imparcial y… pic.twitter.com/fpVq1s5V2j — Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) August 26, 2024

Afirmó que la suspensión de labores que hoy mantienen los trabajadores y juzgadores no es un acto de rebeldía; es un acto de responsabilidad y que estan cumpliendo con el deber de proteger la integridad de “nuestro sistema judicial y, por ende, la estabilidad de nuestra democracia”.

La jueza dijo que al debilitar la independencia judicial, están poniendo en riesgo el futuro de la democracia no solo en México, sino en toda la región.

“¿Qué mensaje estamos enviando a las futuras generaciones cuando permitimos que el Poder Judicial sea convertido en un mero instrumento del Poder Ejecutivo? Si hoy permitimos que jueces sin experiencia, que podrían ser fácilmente manipulados, sean nombrados, estamos sembrando las semillas de la injusticia y la arbitrariedad”, acusó.

leer más Poder Judicial lleva su batalla a las calles

Aseguró que un Poder Judicial subordinado al poder político no puede proteger los derechos de las minorías, no puede frenar los excesos del poder y, lo más preocupante, no puede garantizar un juicio justo. La justicia parcializada es una justicia fallida, y cuando la justicia falla, toda la sociedad sufre.

“Sé que para muchos mexicanos, el trabajo de los jueces puede parecer lejano y complicado. Es fácil pensar que lo que ocurre en los tribunales no afecta directamente la vida cotidiana. Pero quiero que sepan que la independencia de los jueces es la garantía de que sus derechos serán protegidos cuando más lo necesiten”, afirmó.

La jueza dijo que este diálogo es “nuestra última trinchera pacífica antes de que el pueblo mexicano tenga que decidir si permitirá que su democracia sea desmantelada. Es un llamado a la razón y a la responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos”.

La jueza hizo un llamado a las y los mexicanos, a todos los sectores, a la comunidad internacional a no permitir que la democracia “sea secuestrada por aquellos que buscan concentrar el poder en sus manos”.

"El papel de las personas juzgadoras es esencial en la preservación del Estado de derecho, nuestra función es aplicar la ley de manera imparcial, sin temor ni favor y proteger los derechos de cada ciudadano independientemente de su poder o su influencia": Jueza Juana Fuentes,… pic.twitter.com/kisvsWcPx9 — Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) August 26, 2024

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT