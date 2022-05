Julen Rementería: “Un descaro” que Sheinbaum diga que puede ver a las víctimas de la L12 a los ojos.

El PAN en el Senado reprochó que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirme que puede ver a los ojos a las víctimas de la Línea 12, cuando no hay detenidos ni responsables por este hecho de negligencia criminal, y dijo que esa declaración es “un descaro”.

El coordinador del grupo parlamentario, Julen Rementería, señaló que los gobiernos de Morena confirman que aplican la justicia selectiva, porque sólo persiguen opositores, pero protegen a sus afines, de modo que a un año de la tragedia no se ha aplicado la ley en este caso.

Me parece verdaderamente un descaro decir que puede mirar a las víctimas cuando no hay ninguna persona detenida, en un acto que fue por lo menos de negligencia criminal. Yo no creo que nadie haya querido matar a ninguna de estas 26 personas, pero evidentemente el mal trabajo de funcionarios que hoy están en Morena hizo que eso pasara