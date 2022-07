Junio, el mes más mortífero, con casi 89 asesinatos al día.

Cada 24 horas fueron ultimadas 88.7 víctimas. Junio es el segundo mes más violento en lo que va del año al registrar dos mil 662 homicidios dolosos, mientras que mayo documentó dos mil 826, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En el primer semestre de este año, los homicidios dolosos registraron una disminución de mil 550 víctimas que representa el 9 por ciento a la baja. De enero a junio del 2021 se documentó 16 mil 950 delitos contra el mismo periodo del presente año que fue de 15 mil 400.

De enero a junio de este año las entidades que acumulan el mayor número de este delito son: Guanajuato, con mil 566; Michoacán, con mil 421; Baja California, mil 300; Estado de México, mil 265; Jalisco, con mil 024, y Chihuahua, 929.

Gráfico

Víctor Hernández, profesor e investigador de seguridad en la Universidad Panamericana dijo a este diario que en términos de homicidio no hay nada que presumir y solamente se ha estabilizado.

“La presente administración es tramposa porque está presentando cifras gubernamentales que le favorecen solamente una parte de la película, si presentara todas las estadísticas de incidencia delictiva como la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe).

“Las llamadas al 911, los delitos que se reportan por fuentes abiertas como los periódicos se darían cuenta que la película es prácticamente idéntica a la que teníamos en el sexenio pasado… presentan delitos denunciados porque saben que nueve de cada 10 no se denuncian”, expuso.

Hernández manifestó que el actual Gobierno ha imitado la misma estrategia militarizada de las administraciones anteriores y obtiene los mismos resultados.

Gustavo López Montiel, politólogo del Tecnológico de Monterrey señaló que no hay una estrategia y el Presidente ha planteado una idea de “abrazos no balazos”, pero no se traduce en una estrategia que se haya publicado.