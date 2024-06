'La justicia está por encima de los mercados', afirma AMLO, al insistir que va reforma al PJ

Al insistir que se tiene que hacer una reforma constitucional al Poder Judicial federal, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este viernes en la conferencia mañanera que la justicia está por encima de los mercados.

En conferencia matutina, el presidente se pronunció por abrir el diálogo a todos los sectores sobre la reforma al Poder Judicial Federal, de manera ordenada, sin autoritarismos, y aclaró que la mayoría calificada no va a ser utilizada para cometer injusticias en el Congreso.

“Nos conviene a todos, ¿por qué el país no está regresando?, entre otras cosas, porque no se permite la corrupción y si hay que reformar el Poder Judicial vamos a hacerlo, de manera ordenada, sin autoritarismos, se convoque a todos a participar en el tema”, declaró AMLO.

Luego de la declaración del líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, de que a partir del 1 septiembre iniciaría la discusión sobre las reformas polémicas del Plan C de López Obrador, lo que provocó nerviosismo en los mercados, el coordinador guinda en el Senado, Ricardo Monreal dio marcha atrás y dijo que se abriría un periodo de diálogo para discutirlas, sin apresuramientos ni imposiciones.

Reforma al PJ ayudará a limpiarlo de corrupción, insiste

El mandatario federal celebró este viernes la postura asumida por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Federal, ya que es importante su participación para que se den cuenta de las necesidades de reformar a este poder.

“Yo celebro esta actitud del Sindicato del Poder Judicial, me gustó mucho la declaración, dicen ‘estamos de acuerdo en que se reforme el poder judicial y queremos ser tomados en cuenta, que se nos garantice que no se nos van afectar nuestros derechos laborales’. Pues claro que no se van a afectar sus derechos laborales”, sostuvo.

Señaló que el pueblo quiere cambios donde se purifique la vida pública, por lo que la reforma al Poder Judicial ayudará mucho a limpiarlo de corrupción.

“Eso fue lo que se manifestó el domingo y se alarman los que se sentían dueños de México, ¿cómo se va a reformar el Poder Judicial, y mis jueces, y mis magistrados, y mis ministros, y ahora quién me va a ayudar en mis transas?”, aseveró el Jefe del Ejecutivo federal.

"¿A qué le tienen miedo?", cuestiona

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, cuestionó a sus adversarios: “¿A qué le tienen miedo, a que el pueblo elija a los jueces, a que elija a los magistrados, el que el pueblo elija a los ministros? El que nada debe nada teme”, sostuvo.

López Obrador denunció que los promotores del “nerviosismo” son los que provocan variaciones en la depreciación del peso frente al dólar, así como en la Bolsa Valores.

“Primero un consejo a los promotores del nerviosismo, porque ‘no es mano invisible’ del mercado, que le piensen porque es conveniente para el país, que no olviden que si nos ha ido bien y les ha ido bien a ellos es porque no se ha permitido la corrupción y México es un país que mantiene invariable su respeto a la Constitución, a las leyes”, refirió.

El presidente dijo que nadie debe venir con el cuento de que el pueblo no sabe de las reformas que se plantean, principalmente al Poder Judicial, o que estén pensando que éstas van a ser perjudiciales para el país.

“No como ahora que se va a tener esa mayoría calificada (…) Como si se fuese a utilizar esa mayoría calificada para cometer injusticias, para saquear, para robar, como lo hicieron ellos” enfatizó.

