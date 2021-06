Kamala Harris pide a México y Guatemala dejar “hacer su trabajo” a periodistas y ONG

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pidió al gobierno mexicano y guatemalteco que dejen “hacer su trabajo” a periodistas y Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

En entrevista con EFE, la mandataria manifestó que “es un tema que me preocupa profundamente porque queremos asegurarnos de que hay independencia: un sistema judicial independiente, una prensa independiente y que las organizaciones sin fines de lucro, las ONG, puedan hacer su trabajo sin interferencias”.

Harris aseguró que dejó este tema “muy claro” al presidente Andrés Manuel López Obrador y al mandatario guatemalteco Alejandro Giammattei.

Además externó su preocupación por los problemas de “corrupción e impunidad” que existen en varios países.

“Fui muy directa con cada uno de ellos respecto a estas preocupaciones”, aseveró la vicepresidenta de Estados Unidos.

Kamala Harris fue cuestionada sobre su opinión de una reforma promovida por el partido oficial en Guatemala que daría la facultad de anular de forma unilateral cualquier ONG asentada en ese país.

Por otra parte, la Vicepresidenta aseguró que no está “ignorando” a El Salvador y Honduras, ya que no fueron incluidos en su gira. Sin embargo, no se comprometió a acudir en próximas fechas.

kamala Harris visitó Guatemala y México esta semana para abordar temas migratorios y el crecimiento económico en la región.