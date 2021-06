AMLO: “Fue tan buena la reunión con Kamala Harris, que le dije presidente”

El mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la reunión con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, “fue tan buena que le dije presidente. Me camuqué”.

AMLO agradeció a Kamala Harris por las inversiones y apoyos de ese país al desarrollo del sur de México y los tres países centroamericanos para frenar la migración.

El Presidente López Obrador se desvivió en elogios a Kamala Harris, al considerarla una mujer “muy respetuosa, muy inteligente, muy amiga de México la vicepresidenta, y los acuerdos bastante buenos porque va a significar cooperación para el desarrollo no sólo de México sino de las naciones de Centroamérica".

“Nos fue muy bien con Kamala, fue una reunión muy benéfica para los dos pueblos, agradable, es fortalecer nuestras relaciones con Estados Unidos, Canadá, para desarrollar el tratado económico, comercial. Abordamos otros temas que tienen que ver con migración, hay coincidencias plenas”, insistió.

En conferencia de prensa matutina, AMLO sólo criticó el aparato de seguridad que se implementó en Palacio Nacional por parte de los policías estadounidenses ante la presencia de la vicepresidenta, aunque se portaron bien.

“Se portaron muy bien los de seguridad, ojalá poco a poco ya las comitivas no sean tan fuertes y que haya tanta seguridad porque cierran las calles, el aeropuerto”, declaró.

López Obrador comentó que existe coincidencia con Estados Unidos para que ya no se hable más del Plan Mérida, que significa apoyo de ese país a México en materia de armamentista, luego de que se lo planteó a Kamala Harris.

“Se pidió no hablar del Plan Mérida, no queremos cooperación militar, ya no queremos que sea como antes que nos traían un helicóptero artillado; queremos cooperación para el desarrollo, ya no queremos ni siquiera oír hablar del Plan Mérida, es una etapa nueva (...) Eso el presidente Biden lo entiende muy bien, es muy sensible a estos planteamientos”, dijo.

AMLO dio un repaso al encuentro con Kamala Harris con quien, refirió, dio un recorrido por todo Palacio Nacional, e incluso le mostró algunos sitios de la historia de ese recinto como la silla presidencial donde se sentó Francisco Villa cuando llegó junto con Emiliano Zapata a la Ciudad de México.

“Le mostré la silla presidencial que ya no es la misma, pero le platiqué de cómo Villa y Zapata habían entrado a Palacio y se sentó Villa en la silla presidencial, Zapata no quiso porque expresó de que estaba embrujada. De todos modos le explique que antes de que me sentara se hizo una limpia, por si las moscas”, expresó mientras se reía de la anécdota.

López Obrador manifestó que se rompió el protocolo ceremonial, se pasaron los tiempos estimados del encuentro e incluso hubo un momento que dialogaron solos por 40 minutos; sin embargo, no reveló el contenido de esa plática.

Al referirse al anuncio de 130 millones de dólares destinados para la reforma laboral por parte de Kamala Harris, el Presidente destacó que el gobierno de Estados Unidos tiene la prioridad de atender a los trabajadores y sus mejoras salariales.

“Ya se llegó a un acuerdo en esta materia y nosotros estamos trabajando para que se garanticen los derechos de los trabajadores en los tres países del tratado (...) Vayan mejorando los salarios, las prestaciones, en eso hay mucha afinidad y por eso hablo de que fue un buen encuentro y seguirá la colaboración”, puntualizó.