Ernestina Godoy compromete a fiscalías del país a fortalecer la coordinación nacional.

En su primer encuentro oficial con los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), la recién nombrada titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, trazó una ruta de colaboración interinstitucional con las fiscalías estatales, comprometiéndose a erradicar la impunidad mediante el fortalecimiento de la investigación criminal y la implementación de herramientas tecnológicas a nivel nacional.

Durante la 53 Asamblea Plenaria de la CNPJ, celebrada en el Parque Nacional de la Justicia en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Godoy Ramos enfatizó la necesidad de consolidar el trabajo conjunto entre las instituciones de procuración de justicia del país.

“Todos tenemos el mismo objetivo: erradicar la impunidad, fortalecer la investigación, avanzar en la judicialización y contar con todos los instrumentos necesarios para ello", afirmó la fiscal general ante los representantes de las 32 entidades federativas.

La titular de la FGR y presidenta de la CNPJ precisó que encuentros como ese “deben realizarse de manera periódica en virtud de que compartir el trabajo de todos es fundamental”.

Uno de los acuerdos más relevantes de la sesión fue la aprobación de la implementación nacional del seguimiento del Registro Criminal de Armas de Fuego, como herramienta única para fortalecer la trazabilidad de las armas y apoyar los procesos de investigación y la toma de decisiones en materia de política criminal.

Este registro se integra como el primer módulo del Sistema Informático Nacional Interoperable, y su operación se llevará a cabo a través de las Unidades de Análisis de Información, o las áreas equivalentes que cada institución de procuración de justicia determine.

Los fiscales se comprometieron a mantener el intercambio de información con la Agencia de Investigación Criminal a través del Centro Federal de Inteligencia Criminal, y acordaron llevar a cabo las acciones necesarias para implementar la metodología actualizada de recopilación de datos de homicidio doloso, a fin de garantizar la información completa de los reportes diarios.

La reunión contó con la presencia de Mark Coolidge Johnson, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, quien señaló que no solo es necesario perseguir delitos individuales, sino desmantelar organizaciones completas.

Destacó que para lograrlo se requiere mantener una colaboración, coordinación y capacitación constantes, pues solo a través del trabajo conjunto es posible obtener mejores resultados y construir un futuro mejor para todos.

Durante la asamblea también se informó del avance en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las recientes reformas legales en materia de seguridad pública, así como de los acuerdos de la LI Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Los integrantes de la CNPJ se comprometieron a consolidar y entregar información estadística requerida por el Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia (SENAP), así como a fortalecer sus sistemas de información con el acompañamiento de la FGR y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con el fin de asegurar la calidad y confiabilidad de los datos.

