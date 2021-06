AMLO es criticado en redes por nombrar a Kamala Harris, vicepresidenta de EU, como “kabala”

¡Todo mal aquí!



De entrada, llamarla por su nombre y no “Señora Vicepresidente”.



Luego, cagarla al pronunciar su nombre “Kabala” (en lugar de Kamala).



Y para terminar, sin cubrebocas.



Repito: este señor NO ME REPRESENTA. #KamalaHarris #amlolaverguenzademexico https://t.co/lURUqdRIYo