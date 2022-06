Katya Echazarreta se convierte en la primera mexicana en viajar al espacio

La ingeniera Katya Echazarreta se convirtió en la primera mexicana en viajar al espacio, luego del éxito de la misión NS-21, de la compañía aeroespacial Blue Origin, y de la cual forma parte.

Echazarreta estuvo acompañada por cinco tripulantes más y el lanzamiento se realizó en Texas, Estados Unidos.

La cápsula tuvo un recorrido fuera de órbita de 10:10 minutos este 4 de junio e inició a las 08:26 horas (tiempo de México).

Echazarreta dijo en redes sociales que el vuelo se lo dedica a México, y compartió una foto con los compañeros de tripulación.

Este vuelo te lo dedico a ti, Mexico🇲🇽



I dedicate this flight to you, Mexico🇲🇽 pic.twitter.com/VMCr5NgHEM — Kat Echazarreta (@katvoltage) June 4, 2022

La mexicana viajó con una bandera nacional, fotos de su familia y un peluche de la NASA, agencia para la que trabajó cuatro años.

En redes sociales se compartieron imágenes del aterrizaje de la tripulación en la que participó Katya Echazarreta.

¡LA CÁPSULA HA ATERRIZADO! ¡KATYA ECHAZARRETA SE CONVIERTE OFICIALMENTE EN LA PRIMERA MUJER NACIDA EN MÉXICO EN VIAJAR AL ESPACIO! ¡MOMENTO PARA LA HISTORIA! pic.twitter.com/gpgsG6tcHh — Cerebros (@CerebrosG) June 4, 2022

Echazarreta, quien actualmente estudia la maestría en Ingeniería Eléctrica y Computacional en la Universidad Johns Hopkins, fue elegida para ir al espacio entre siete mil solicitantes en alrededor de 100 naciones.

Antes de volar, la joven originaria de Jalisco exhortó a las personas a perseguir sus sueños. "Si hay algo que realmente quieres hacer, es muy importante no escuchar a esas voces alrededor tuyo que podrían decirte que no eres lo suficientemente buena, que no lo vales, que nunca lo vas a lograr, porque si yo hubiera escucha a, al menos, uno de ellos, entonces no estaría aquí", apuntó.

