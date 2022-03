Ken Salazar pide que se respeten contratos o no habrá confianza para inversión

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar expuso ante diputados que se deben respetar los contratos que han realizado las empresas bajo las leyes vigentes, o de lo contrario, se perdería la confianza y no habría inversión.

Durante la instalación del grupo de amistad México-Estados Unidos, el embajador habló de diferentes desarrollos en el país, que involucran energías renovables.

Sin referirse explícitamente a la reforma eléctrica, recordó que “las preocupaciones ya las hemos dicho y las diremos otra vez, pero mi esperanza es que se respeten los contratos y los acuerdos que se han hecho entre empresas bajo las leyes existentes”.

“Porque si no hay confianza no va a haber inversión; necesitamos inversión en el sureste, en muchos diferentes lugares”, sostuvo Ken Salazar.

Sobre el tema de seguridad, adelantó que están trabajando en “acciones fuertes” contra traficantes de migrantes y la distribución de drogas como fentanilo.

“Cuando fui a Chiapas, pasando tiempo con las familias que han perdido 56 personas en el accidente del camión, me dijeron que se subieron a ese camión con esperanza ¿Cuánto pagaron para subir a ese camión de muerte?”, lamentó.

“En esto de la seguridad del bicentenario, vamos a quebrar estas redes criminales”, aseguró.

El embajador sostuvo que la relación bilateral está en un proceso de transformación, y debe prevalecer más allá de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

“En la administración anterior, la relación era como un muro, eso no es como vive una familia; no es como viven los vecinos; eso no es la realidad de México y Estados Unidos”, expuso.

En su participación, el presidente del grupo de amistad, Miguel Torruco (Morena) puntualizó que existen asuntos de gran relevancia que se deben trabajar, entre estos, la simplificación del voto migrante; programas de visa de trabajo temporal; desarrollo en el ámbito legislativo; el tema migratorio y el combate al tráfico de armas.

