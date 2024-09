Violencia en Sinaloa 'no es culpa de Estados Unidos', responde Ken Salazar a AMLO

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, negó que la violencia que se desató en Sinaloa las últimas semanas sea responsabilidad de su país por detener al narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, como lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia desde Chihuahua, el representante diplomático refirió que el problema real es la inseguridad, pues estos hechos no solo se han dado en el estado norteño, sino en otras regiones como Morelos.

Hoy reconocí al equipo del @USCGCdJuarez y al CG Rafael Foley por la gran labor que realizan para unir a nuestras naciones en una comunidad que es un reflejo de la integración 🇲🇽-🇺🇸 y que demuestra que #SomosFamilia. pic.twitter.com/2KhPcxF8v6 — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) September 21, 2024

“En eso no estoy de acuerdo. La realidad es que el problema se tiene que definir y solucionar. No se puede entender cómo puede ser responsabilidad de Estados Unidos las masacres que vemos en diferentes lugares, como lo que se vio en Morelos o en Sinaloa, eso no es culpa de Estados Unidos… La realidad es que hay un problema de inseguridad y violencia”, sostuvo.

En contraste, agradeció la colaboración de autoridades mexicanas al mencionar que colaboraron para que líderes criminales rindieran cuentas, como Rubén Oseguera “El Menchito”, quien fue declarado culpable.

