Lamenta Brujas del Mar represión

El Día Internacional de la Mujer confirmó que las mujeres no son prioridad ni parte de la agenda pública del Gobierno federal y las autoridades en los estados, debido a que no entienden la lucha de este sector por la libre manifestación y su seguridad.

En entrevista con La Razón, Arussi Unda, vocera del colectivo Brujas del Mar, mencionó que si bien las manifestaciones fueron pacíficas en la mayor parte del país, no así por parte de las policías, ya que hubo represión en entidades como la Ciudad de México, Colima, Puebla, Veracruz y Zacatecas, donde rociaron gas a mujeres y niñas.

“Es bastante preocupante que las autoridades sigan sin entender las luchas de las mujeres, además que hubo hombres que se metieron a las protestas a tratar de provocar. Yo creo que sigue habiendo una resistencia fuerte ante las movilizaciones que cada vez son mayores”, indicó.

Mencionó que el mensaje de las autoridades es que no son prioridad, ni hay interés en ninguna agenda, ya que persiste la polarización, criminalización y persecución, al señalar que el movimiento es un enemigo directo del Estado. “Lo que no es nuevo es que las mujeres sean ignoradas, pero también lo que persiste es la respuesta con violencia por parte de las autoridades, porque siguen los 11 feminicidios diarios, las estadísticas de violencia familiar y las miles de desapariciones de mujeres en el país, que no son prioridad del Gobierno federal”, indicó.

Con Arussi Unda coincidió Paulina Amozurrutia, directora de Unión Mujer, quien criticó el mensaje desde el Gobierno federal al referir que se quitarán las máscaras para manifestarse, lo que “en su justa” dimensión da el mensaje claro de que no se entiende por qué salen a las calles a buscar seguridad, además de que criminaliza la movilización, aunque se diga que no.

“La gente va aceptando un poco más el feminismo, aunque las autoridades no terminan por entenderlo, al señalar que el movimiento está contra el mismo gobierno. En algunos estados como Zacatecas fue reprobable, luego de que se vio como a cinco policías que golpearon a una sola mujer, lo que te dice que te ven de distinta manera”, expuso.

Planteó que las candidatas y candidato deben hacer compromisos serios para las mujeres en el país, pues hasta el momento no se ha mencionado nada acerca de temas como la trata de personas o el abuso sexual, que son dos grandes problemas que siguen afectando a mujeres y niñas en el país”, mencionó.

Criticó que, siendo la última marcha de la actual administración, ni el Presidente de México, ni el gabinete paritario, estuvo presente, y se deja el país con números “terribles” de inseguridad hacia las mujeres, mientras se sigue minimizando el tema. “La mujer va a tener el poder probablemente en los siguientes meses al llegar una presidenta, pero ahora veremos si realmente apoyan o no”, agregó.

Perla Acosta, representante del colectivo Más Sueños, dijo a este diario que el movimiento recobró el sentido del 2019, previo a la pandemia, cuando miles de mujeres salieron a las calles a gritar por justicia hacia sus problemáticas; sin embargo, reprochó actitudes del Gobierno federal, como colocar vallas en Palacio Nacional o quitar la bandera del asta en el Zócalo.

“Quitan la bandera como si no fuéramos dignas representantes del país, lo que te dice cómo te ve el gobierno y qué piensa de la lucha de las mujeres al expresarse en las calles. Toda la lucha es simbólica y las respuestas también son simbólicas. Comenzamos a crecer de nueva cuenta y ya estamos como en el 2019, por ello no se debe dejar ahora la lucha”, señaló.

Consideró que la falta de sensibilidad de las autoridades es una muestra de la prioridad del movimiento, aparte de las represiones que hubo por parte de algunas fuerzas del orden, pues por más que se hagan marchas pacíficas, “seguimos siendo enemigos de las autoridades”.