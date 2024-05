Lamenta Xóchitl Gálvez que a tres años del incidente en la Línea 12 sólo hay familias rotas

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz aseguró que nunca se lograron reconstruir las vidas que se perdieron, mientras que las familias quedaron rotas, tras el incidente en la Línea 12 de 2021.

Entrevistada en la Ciudad de México, criticó a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, luego de sus declaraciones en el debate que aseguran que el tema quedó aclarado.

“Y en ese sentido ella aseguró que todo esto estaba aclarado. Por curiosidad me metí a su página donde pone el tema de la Línea 12 y omite algo muy importante, que es el informe, el tercer informe de DNV, donde se establece que una de las causas raíz por la que se cayó la Línea 12 fue la falta de mantenimiento”, explicó.

Señaló que Sheinbaum Pardo no acepta que esa línea se cayó por fallas del mantenimiento “y creo que eso está mal, porque jamás llamó a declarar a la entonces directora del Metro”, pues dijo que la encubrió por una sencilla razón, “porque era su amiga”.

Sobre el cruce de declaraciones entre la Fiscalía de la Ciudad de México y la madre buscadora, Ceci Flores por el supuesto hallazgo de un crematorio clandestino en Ia alcaldía Iztapalapa, dijo que desconoce el detalle de lo que ahí se encontró, pero aclaró que 24 horas después salió la Fiscalía a decir no eran restos humanos, sino huesos de perro.

“A mí me parece que tienen una prisa por zafar a cualquier posibilidad de la candidata. Yo creo que ojalá entre un tercer organismo independiente e investigue realmente que lo que está pasando con esa posible fosa. Yo en ese sentido no me quedaría con la declaración de la Fiscalía”, agregó.

Respecto a la encuesta de Massive Caller que le da dos décimas de ventaja contra la abanderada de Morena mencionó que los resultados avalan a dicha agencia, pues en elecciones pasadas ha sido de las más precisas.

Además, aseguró que hay un voto oculto que saldrá este 2 de junio, debido a que la gente “está harta” de la inseguridad, las mentiras y el abandono al campo o la salud.

Más tarde en un mensaje con integrantes de la CANADEVI y de la CMIC, en la Ciudad de México se comprometió a tener un verdadero desarrollo de vivienda, pues aseguró que es necesario resolver la problemática que existe en el sector.

En este tema, dijo que el reto se ha hecho mucho más grande en la actual administración, debido que en los últimos cinco años del anterior gobierno se produjeron un millón 279 mil viviendas, en tanto que en los primeros cinco años del actual se han producido 763 mil viviendas.

“Y a los pésimos resultados que este gobierno entregará en materia de vivienda, hay que agregar la intentona de tener de meterle en mano a la subcuenta de vivienda de los trabajadores afiliados al Infonavit y que va muy ligada con una reforma de pensiones que sin consideración a los derechos de las personas y abusando de su mayoría en el Congreso, el partido oficial aprobó hace unos días”, señaló.

Indicó que la vivienda incide en la movilidad social, en el combate a la pobreza y la desigualdad, en la competitividad económica y urbana, en la protección del medio ambiente, en el desarrollo económico y en la formación de millones de patrimonios familiares. “Y es con ese objetivo de atender las necesidades de todas y todos que les quiero decir que la meta de mi gobierno será 5 millones de viviendas”.

También dijo que se fortalecerá al Infonavit, se darán créditos a los trabajadores independientes que hoy no tienen acceso a Infonavit o a Fovissste., así como lanzar un poderoso programa que incremente la vivienda en renta.

“Fomentaremos un mercado secundario de viviendas que permita aprovechar mucho mejor los inventarios de viviendas usadas. Fortaleceremos los programas de vivienda para migrantes con esquemas que permitan canalizar remesas en forma más eficiente a temas relacionados con el reto habitacional”, añadió.

Señaló que se va a recuperar el programa de subsidios que estará dirigido a que los grupos más vulnerables, para que puedan adquirir o autoproducir sus viviendas, así como la implementación un programa de regularización de viviendas que dé certeza patrimonial a las familias mexicanas.

“Mejoraremos los programas dirigidos a la atención de los retos de vivienda de nuestros policías y fuerzas armadas. Tomaremos el compromiso de fortalecer el Instituto de Suelo Urbano Sustentable (INSUS), para darle la facultad necesaria para el cumplimiento de sus objetivos”, sostuvo.

