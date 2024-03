Lazos con España, en pausa, dice AMLO

Con el Rey de España, Felipe VI no hay una buena relación, por lo cual los vínculos con México no están rotos sino que se encuentran en una etapa de pausa, reconoció ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Explicó que son dos las razones por las cuales existen diferencias con la monarquía española, pues por años muchas empresas ibéricas fueron beneficiadas con jugosos contratos en México, y porque hasta ahora no ha ofrecido disculpa pública a los pueblos indígenas que sufrieron abusos durante la conquista y la Colonia.

“El rey de España recibe a todos los que van a quejarse, habló con el presidente de la Coparmex, que es una organización supuestamente de empresarios, pero está vinculada a un partido político (PAN), que como no puedo decir cuál si no me castigan, me censuran. Pero no hay buena relación con el rey de España”, afirmó.

En la conferencia de prensa mañanera realizada en Oaxaca, el mandatario mexicano criticó el premio que recientemente otorgó la corona española al colectivo Fundej por su lucha en la búsqueda de desaparecidos.

“Hubo una señora buscadora (madre de desaparecidos) que fue premiada, porque van a acusarme allá con el rey de España. Con el único que no me acusan es con el papa Francisco, a lo mejor van pero no les hace caso”, mencionó.

El mandatario detalló las razones de la mala relación con Felipe VI y su monarquía, entre ellas que algunas empresas españolas “hacían lo que querían en México. El presidente que ostentaba el cargo, Felipe Calderón, tenía una empresa española como predilecta, Repsol, y le daba contratos jugosísimos”.

Expuso también que con Enrique Peña la empresa OHL recibió la concesión de todas las autopistas del Estado de México.