¿Quién le cree a Barreda?

Desde el día mismo en que se ausentó, los argumentos no cuadraban, pero sus compañeros decidieron no abandonar a Daniel Barreda. Así que, encabezados por Clemente Castañeda, los senadores naranjas exigieron con una frontalidad inusitada suspender la sesión hasta que su compañero apareciera. Acusaban su detención. Adán Augusto y Noroña afirmaron que no estaba detenido y que habían hablado con él. MC se movilizó y lo encontró en Campeche —a donde llegó procedente de la CDMX—, en una audiencia de su padre que terminó poco antes de que se aprobara la reforma judicial, en lo que su ausencia contribuyó. En la historia que Barreda ha contado hay vacíos y Castañeda lo admite. Por ello, ya le pidió contar la verdad. En otras palabras, nos comentan, que despeje sospechas de traición. Aunque, dicen otros, si camina como pato, vuela como pato y grazna como pato… Uf.