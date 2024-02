Se le juntan a líder de Morena reclamos por “chapulines” y desdén a las bases

Con consignas como “antes de morenistas somos obradoristas” y “no a la imposición de candidatos corruptos” o “no al capricho de arriba”, tres mil militantes de varios estados protestaron este lunes, más de la mitad de ellos en la sede nacional de Morena, para exigir a su dirigente nacional que no se olvide de las bases de su partido, a la vez que acusaron a los liderazgos de imponer “el chapulineo” y de otorgar candidaturas por “dedazo” a personajes provenientes de otros partidos.

María Linares, militante en Puebla desde hace ocho años, dijo que “el partido se va a convertir en una burla” y recordó que el candidato de Mejor Rumbo para Puebla a la gubernatura, Eduardo Rivera, recientemente dijo que los fundadores de Morena tienen que explicar a la ciudadanía el porqué es que los viejos priistas y panistas, y de todos los partidos, se quedaron con las candidaturas para las elecciones del presente año.

“Por eso estamos aquí, porque hasta los de la oposición ya se burlan de Morena. ¿Cómo es posible que se le dé preferencia a otros partidos que a las bases, que han trabajado desde siempre para que Morena sea el partido que es hoy en día? Nosotros venimos desde el estado de Puebla, que es uno de los estados donde las candidaturas para diputaciones no nos dieron mucha alegría. Hay hijos, sobrinos y demás allegados a Mario Delgado, y en total, todos los inconformes somos más de tres mil”, dijo.

La militante dijo que pese a los escritos y marchas de protesta que realizaron militantes de base, Morena designó al empresario priista José Chedraui como candidato a la alcaldía de Puebla, situación que “lamentamos, por eso decidimos venir hasta acá, y aquí encontramos compañeros inconformes de Ciudad de México, de Tabasco, de Veracruz, de varias partes”.

La protesta permitió ver que la disputa por alguna candidatura fue aguerrida. En la alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México, fue protagonizada por Janecarlo Lozano y por el grupo del actual alcalde Francisco Chíguil, quien apoyaba a su esposa Beatriz Rojas, una legisladora con una larga carrera, lo que motivó a varios maderenses a formar parte de esta protesta, exigiendo que bajen de la contienda a Lozano.

“Janecarlo Lozano fue designado a dedazo; hace unos años fue hasta exhibido como deudor alimentario, tiene denuncias por violencia familiar y abusos físicos y verbales; esto no cumple con las bases morenistas de no robar y no mentir”, dijo, en ánimo alterado, Josefina Ontiveros, participante de esta marcha, quien exigió que el dirigente del guinda les dé la cara.

Y aunque recientemente exconsejeros de Morena en Morelos negaron que exista una desbandada de militantes hacia otros partidos políticos, este lunes morelenses plantados en las inmediaciones del partido guinda aseguraron que “se ve la problemática de elegir un candidato presidencial, luego de los gobernadores, pero lo de los alcaldes, diputados y senadores lo hacen más escondido. No son claras las famosas encuestas, no para nosotros, cuando vemos a tanta gente de otros partidos con candidaturas”, dijo Sebastián Flores Moreno, de Morena en Morelos.

Froilán Palestino Cruz, delegado estatal en Campeche del Frente Nacional, dijo que “sí hay una desbandada de Morena, al menos en Campeche, y esto se debe a las imposiciones de candidatos por la dirigencia estatal de este partido, ya que los militantes manifiestan que no se hicieron las encuestas y que los precandidatos ya estaban nominados”.

“En el Comité Nacional, Estatal y Municipal toman decisiones equivocadas y podría darse una desbandada de militantes o, en caso contrario, votarían por otras opciones políticas como voto de castigo; en el municipio de Carmen se podría presentar también una desbandada de morenistas”, advirtió.

Justifican decisiones: Son “para mantener mayoría”

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, justificó los nombramientos de candidatos a un cargo de elección popular, en particular de los diputados, a que éstos buscan garantizar una mayoría parlamentaria en el Congreso de la Unión.

En entrevista radiofónica, el líder partidista fue cuestionado sobre las inconformidades generadas entre militantes por las designaciones de abanderados, en particular de legisladores, pues se han incluido muchos perfiles de priistas y perredistas.

“Lo que está pasando en el país es que hay una polarización y de nuestra parte se está conformando un bloque mayoritario que está en contra de las propuestas de la derecha. Ahí pues va a llegar mucha gente, y si no los sumamos de este lado, pues se va a ir del otro.

“Entonces, lo que queremos es seguir teniendo estas mayorías para seguir impulsando la transformación. Las incorporaciones de otros partidos, de otras fuerzas, no van a cambiar ni la ideología ni el proyecto, vienen a sumarse y a tener participación con las reglas que estamos estableciendo y bajo los principios del movimiento”, respondió a su entrevistador.

El dirigente partidista refirió que en cada lugar donde van en coalición “siempre decidimos por encuestas y bueno el resultado de las encuestas, hay otras sobre todo en lo local donde cada partido tiene derecho a decidir pero todos nos conducimos bajo la premisa de que queremos impulsar el proyecto de transformación y siguiendo el valor del movimiento”.

El domingo, durante el registro de Claudia Sheinbaum, descartó que exista alguna ruptura al interior del partido y refirió que las y los aspirantes a senadores, diputados, o alcaldías “son hombres y mujeres de primera, que no llegaron aquí buscando un cargo sino que están enfocados en el proyecto de nación”.

Sin precisar o señalar alguno de los movimientos que están ocurriendo desde la militancia de diferentes estados Delgado, dijo que, “siempre existirán los inconformes pero la comisión se hará cargo de dar respuesta a todos”.