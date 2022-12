“No le saque”, responde Xóchitl Gálvez a AMLO ante negativa de réplica

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, retó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que “no le saque” a la réplica y que no tenga miedo a reconocer que se equivocó en sus declaraciones sobre ella.

Luego de que el mandatario federal le negó la réplica a la senadora en su conferencia mañanera y le dijo “que use otras tribunas y que vaya a engañar a otra parte” , la panista lamentó que no le haya brindado un espacio para aclarar las que, dijo, fueron mentiras dichas por él sobre ella.

En conferencia de prensa en el Senado, la senadora hidalguense acusó que quien dijo mentiras fue López Obrador al asegurar que ella había propuesto eliminar la pensión para adultos mayores y lamentó que no le haya dado el mismo espacio para aclararlo.

Señor Presidente: no tenga miedo a la réplica, no tenga miedo a reconocer que se equivocó, no tenga miedo a la verdad, no tenga miedo a una mujer.