AMLO niega derecho de réplica a la senadora del PAN, Xochitl Gálvez

Que busque otro foro, le responde el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la senadora panista Xochitl Gálvez, quien solicitó su derecho de réplica ante los señalamientos de que había propuesto eliminar las pensiones que entrega el Gobierno Federal.

"Xochitl Gálvez ella tiene todos los foros que vaya al Reforma o con López Dóriga o con Ciro, con Chumel, Alazrak i . Me consta que Fox estuvo en contra de la pensión de adultos mayores y ella trabajó con él, me consta que cuando se discutió en la cámara de diputados, los panistas votaron en contra y me consta que la candidata del PAN en Hidalgo sostuvo que iban a desaparecer la pensión a adultos mayores y me consta que son unos reaccionarios y no van a poder, ahora sí que la pensión no se toca", advirtió el mandatario.

Señaló que las diferencias políticas representan un privilegio por no coincidir con los conservadores.

Pero no está mal que no nos podamos entender, no podemos ser iguales, una cosa es que, como persona los respetemos, pero políticamente tenemos ideas distintas y contrapuestos es una dicha enorme para mí y debe ser para ella también ni coincidir", consideró el Presidente López Obrador.

Sin embargo, dijo que si hay una orden de autoridad competente, tendría que cumplir con esa medida de darle el derecho de réplica .

"Si la autoridad competente me lo exige le daría el derecho de réplica, pero que vaya y busque otra tribuna", se pronunció el Ejecutivo Federal.

