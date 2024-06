“La lección de la elección es que el pueblo manda”: AMLO

Luego de la “sacudida” y la “zamarreada” que los mexicanos le dieron al bloque conservador en las pasadas elecciones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que para ese grupo su lección es que en una democracia decide el pueblo y no la minoría.

“La lección de la elección es que en la democracia el pueblo manda y decide, no una minoría (…) Estaban muy ensimismados en la idea de que el pueblo no existía ni era asunto del pueblo, pensaban que era asunto de la clase política, de la minoría”, enfatizó.

En la conferencia de prensa, afirmó que de ahora en adelante, para los partidos de oposición, viene una etapa de autocrítica y reconocer los errores en su estrategia de campaña, pues “algunos están papaloteando, no saben qué pasó”.

Después de felicitar al pueblo de México por las pasadas elecciones donde no se cumplieron los pronósticos más pesimistas, indicó que por eso estuvo muy bien la sacudida, la zarandeada, la zamarreada, por eso es que todavía algunos están papaloteando, no saben qué pasó porque no contaban, como dicen los tecnócratas, con esa variable, ¿y cuál es esa variable? Pueblo, no tomaban en cuenta al pueblo.

“Ya he estado viendo gente que con honestidad está hablando de los errores y de cómo se equivocaron, están haciendo un ejercicio de rectificación, de no mantenerse en la autocomplacencia y es de sabios cambiar de opinión”, expresó.

“Se cometieron muchos errores garrafales, se le mintió al pueblo, no se actuó con profesionalismo, con ética, hubo toda una guerra sucia, mucha difamación, nada más dejo de manifiesto que iniciaron al principio de este año una campaña orquestada en mi contra. Es la campaña en redes sociales más intensa en toda la historia, con el mensaje AMLONarcoPresidente”, finalizó.