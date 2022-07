Lecheros organizan marcha a la CDMX

Don Sergio González Rincón, del municipio La Barca en Jalisco, es uno de tantos productores lecheros que a lo mucho puede aguantar unos meses, debido a que ya no reciben subsidios y adelantó que están organizando una movilización en la Ciudad de México con la finalidad que las autoridades los escuchen.

“Nuestra situación es muy difícil, mi ejido que se compone de varias hectáreas. Anteriormente se sembraba maíz y ahora es agave ¿qué vamos a hacer para tener tortilla? Nada y los hijos se van a Estados Unidos o al Norte ya no regresan”, expresó.

“Tenemos que hacer algo porque se dice que quien no habla, Dios no lo oye. Entonces, nos vamos a juntar para hacer una marcha pacífica junto con las organizaciones porque el campo ya no aguanta más”, refirió.

Este viernes La Razón informó que productores lecheros del país se encuentran en riesgo de quiebra, debido al incumplimiento del Gobierno federal con el pago oportuno del producto, por la inflación, por el contrabando de producto, la sequía y la adquisición de 20 mil toneladas de leche en polvo a Estados Unidos.

“Tenemos 30 vacas, son muy costosas porque comen maíz y sorgo; gastamos un promedio diario de 300 a 400 pesos, por cada una. El litro de leche lo pagan a 10 pesos y una sola vaca da aproximadamente da 14 a 20 litros de leche”, manifestó don Sergio González.

Expresó que reside en la zona ganadera más grande de México y muchos de sus conocidos vendieron los animales porque ya no les alcanza mantenerlos; detalló que es mucho trabajo y ahora venden leche en polvo para hacer 300 litros de leche, pero no es la misma calidad.

El también campesino resaltó que el Gobierno federal, estatal y municipal no los apoya e insistió que no quieren al ganado porque argumentan que toman mucha agua, al ingerir más de 80 litros diarios, “nos dicen que hay escasez de agua”.

Comentó que anteriormente los apoyaban con subsidios, “la pastura era barata y vendíamos la leche un poco más cara. Esta zona es muy agrícola se sembraba mucho maíz ahora sembramos agave a ¿qué nos están llevando? A ser más flojos y a hacer tequila, mientras que la producción de la leche se va a terminar. El Presidente y su equipo deben darnos subsidio”.

El ganadero señaló que muchos han optado por dejar su vivienda y probar suerte en Estados Unidos. Recordó que años atrás vendían queso, diariamente sacaban alrededor de cinco mil pesos; sin embargo, ahora ya no lo hacen porque hacen falta manos ya que muchos jóvenes se fueron al país vecino.