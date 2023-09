Legislativo analizará porque es su labor: PAN

El PAN en el Senado le aseguró al Presidente Andrés Manuel López Obrador que se hará una evaluación adecuada de los perfiles de quienes irán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), porque es el trabajo de los senadores, con independencia de que el Ejecutivo federal lo recomiende.

Luego de que el Presidente sugirió a los senadores mostrar datos de los postulados para la Sala Superior, ante su presunto vínculo con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña y Luis María Aguilar, el coordinador de la bancada del blanquiazul, Julen Rementería, le recordó al Presidente de la República que ellos sí cumplen con sus obligaciones de revisar que los candidatos cumplan con la ley.

Puntualizó que para cualquier posición que se tenga que decidir desde la Cámara alta, todos los senadores verificarán los perfiles y se pronunciarán de manera responsable.

“El tema de los perfiles es un tema que estamos obligados a hacerlo, más allá de quién lo recomiende, porque justo lo que se necesita en la Corte, en cualquier tribunal, para cualquier puesto, pues lo que tienes, si es una decisión del Senado, lo lógico es que el Senado evalúe los perfiles y se pueda decantar o pronunciar por aquella persona o aquellas personas.

“Si es más de uno, que pudieran cubrir con el perfil adecuado para el puesto que se está especificando, sea del lugar que sea, la Corte pues mucho más, en tribunales electorales, sobre todo en sala superior ni se diga, en la sala especializada”, dijo.

El senador por Veracruz confió en que, por fin, los nombramientos que están pendientes en el Senado puedan destrabarse: “Ya va a venir lo de la Sala Superior, pero tenemos lo de la Sala Especializada, los tribunales federales en justicia administrativa, las salas regionales en materia electoral y luego las salas locales, hay un cúmulo de nombramientos enormes”.

Asimismo, añadió: “Algunos por muchos meses, años algunos, que no han podido procesarse fundamentalmente porque no hay los acuerdos en el grupo mayoritario, entonces al no tener los acuerdos entre ellos mismos, pues no los ponen en la mesa”.