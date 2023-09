Llaman al Senado a revisar terna del TEPJF

Con el objetivo de conocer sus antecedentes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó al Senado exhibir los perfiles de los candidatos a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Todos saben y hasta es probable que nos compartan cuáles son los antecedentes de los propuestos para ser magistrados del Tribunal Electoral. Sería muy bueno que se conocieran sus antecedentes, pero eso le corresponde al Senado. Es una propuesta de la Suprema Corte al Senado y los senadores tienen que resolver”, dijo.

Los ministros de la Corte presentaron el lunes pasado a seis candidatas y candidatos para magistrada y magistrado de la Sala Superior del TEPJF, ya que a finales de octubre concluyen su encargo Indalfer Infante y José Luis Vargas.

En la primera terna, integrada por tres mujeres, están Marcela Elena Fernández Domínguez, magistrada en la Sala Regional Toluca; Gabriela Villafuerte Coello, exmagistrada de la Sala Regional Especializada, y Claudia Valle Aguilasocho, magistrada de la Sala Regional Monterrey.

Que el ministro Aguilar no sólo resuelva sobre este asunto (ley eléctrica), que resuelva sobre los libros de texto de Coahuila (...) lo mismo el caso de Chihuahua, son dos estados donde no se han podido entregar los libros

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

La terna de hombres la conforman Rubén Jesús Lara Patrón, presidente de la Sala Especializada del TEPJF; Francisco Javier Sandoval López, magistrado de tribunal colegiado en materia civil, y Armando Ismael Maitret Hernández, expresidente de la Sala Regional Ciudad de México.

En otro tema, López Obrador calificó como “amagos” y sin fundamento los comentarios de parte del ministro de la Corte, Luis María Aguilar, de promover su destitución para ser consignado a las autoridades, si los funcionarios de su Gobierno desacatan las órdenes de jueces para liberar a delincuentes.

Cuestionado sobre la intención del ministro, de impulsar —a través del Instituto Mexicano del Amparo, al que pertenece— su destitución y consignarlo a las autoridades, dijo que no lo cree y acusó a Aguilar de estar siempre en contra de la 4T porque es “muy conservador, reaccionario y defensor de los intereses de la oligarquía” de México y el extranjero.

“Son amagos, pero no tienen fundamento. Ya viví un desafuero, también en un acto de asociación delictuosa entre ministros de la Corte y Vicente Fox. En ese entonces, el presidente de la Corte, todos los ministros, de manera vergonzosa apoyaron a Fox para que me desaforaran. Era procurador (Rafael) Macedo de la Concha, secretario de Gobernación (Santiago) Creel. Y se unieron también con los del PRI y me desaforaron”, anotó.

Por el contrario, emplazó a Aguilar Morales a resolver ya la acción de inconstitucionalidad que promovieron los gobernadores de Chihuahua, María Eugenia Campos, y de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, contra la distribución de los libros de texto gratuitos para educación básica, así como el caso de la empresa que adeuda 25 mil millones de pesos al fisco.

Al tiempo que recordó que Aguilar Morales “tiene ese asunto pendiente del amparo que queremos saber ya, porque si no resuelven, ni modo que se queden los niños sin libros; 100 mil firmas de padres solicitando los libros”.