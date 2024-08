Lenia Batres y la polarización

Ha circulado el dictamen de la reforma judicial elaborado por la 4T, al que se le hicieron alrededor de 100 cambios, y habrá que esperar a conocer qué reacciones genererá. Sin embargo, nos comentan, donde no se espera un cambio es en el tema del repudio que han provocado entre trabajadores del Poder Judicial las posturas de la ministra Lenia Batres. Ayer, en Puebla, ante expresiones de rechazo de quienes forman parte del cuarto circuito contra la también llamada “ministra del pueblo”, ésta no pudo ofrecer una plática a la que había sido convocada a la Universidad Benito Juárez. Ella misma anunció desde un día antes que no iría. Sin embargo, los trabajadores acudieron al lugar a gritar “¡el Poder Judicial no va a caer, no va a caer”, y ¡somos abogados, no somos acarreados! Del otro lado, los organizadores del foro y morenistas respondían “¡es un honor estar con Obrador!”, se informó. El caso es que al final, ante los conatos de bronca que se empezaban a presentar, el acto se suspendió. Uf.