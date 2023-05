Lenin Pérez y Mejía evitan declinar por Morena en Coahuila

Luego de mantenerse firmes en su decisión de no sumarse a Morena en las próximas elecciones para gobernador de Coahuila y de declararse como candidatos en rebeldía, los aspirantes del PT, Ricardo Mejía Berdeja, y de Unidad Democrática de Coahuila (UDC) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Lenin Pérez, realizaron ayer cierres de campaña, el primero en la región carbonífera y el segundo en el municipio de Acuña.

Ambos coincidieron en sus discursos y se dijeron “orgullosos de sus equipos de trabajo”, y, por separado, se dijeron “fieles a su elección”, al no declinar por el partido guinda.

No obstante, fueron dejados solos por las dirigencias de sus respectivos partidos y sólo fueron acompañados por cuadros locales, aunque en el caso de Mejía estuvo con él Geovanna Bañuelos, coordinadora del PT en el Senado.

Mejía Berdeja aseguró que él representa a los rebeldes con causa y se comprometió a reivindicar a las regiones olvidadas del estado.

Al encabezar el cierre regional de su campaña en el municipio de Múzquiz, dijo que su movimiento de insurgencia civil pacífica lo dedicaba a la lucha de los mineros, que en la década de los 50 del siglo pasado marcharon para exigir respeto a sus derechos laborales.

Sostuvo que El Tigre siempre está en la búsqueda de la justicia, obedeciendo al pueblo, porque él es un rebelde con causa. Por ello, ante seis mil personas que asistieron a su mitin proselitista, dijo que reivindicará las regiones olvidadas de Coahuila, como la Carbonífera, los Manantiales, Centro y la Laguna.

Subrayó que parte de su compromiso es llevar un gran programa de apoyo al campo, como nunca se ha implementado en la historia del estado.

“El 17 de diciembre, aquel día hice un pacto con los coahuilenses agraviados, de entregar mi vida y mi disposición a este heroico pueblo, porque Coahuila tiene hambre de justicia, porque unas cuantas familias controlan los cargos, el dinero, el agua y la tierra”, expresó.

En su propio espacio, el candidato Lenin Pérez realizó uno de sus cierres de campaña en el municipio de Acuña, con el fin de apoyar al candidato a la dipu-tación, Beto Luna.

El aspirante a gobernador de Coahuila, quien estuvo acompañado por su familia, destacó los logros de los partidos rumbo al 4 de junio y se dijo orgulloso de “no caer en las promesas falsas, ya que de eso depende el bienestar de miles de personas en el estado”.

“Como lo he dicho aquí, nadie se va a rajar. No voy a declinar hoy por nada que rompa mis propuestas y las del pueblo, por más circo, maroma y teatro que hagan. El candidato que ya sabemos (al referirse al morenista Armando Guadiana) no va a ganar, porque no representa el cambio”, dijo.

Agregó: “Sí se puede combatir la pobreza con responsabilidad y disminuir la brecha de la desigualdad”.