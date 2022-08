Les guste o no, vendrán más médicos: Presidente

A pesar de la oposición para que médicos cubanos cubran las plazas vacantes en el sector salud, el gobierno no dará un paso atrás en la decisión, advirtió el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Y les guste o no, vamos a seguir contando con el apoyo de médicos especialistas que no tenemos en el país. Parece que no quieren escuchar, o les entra por un oído y les sale por otro, no quieren ver porque son muy dogmáticos los conservadores, muy fanáticos”, afirmó.

El mandatario calificó como “infame” que se cuestione la llegada de los especialistas de La Habana, sobre todo cuando existe una grave carencia de los médicos debido al abandono en que se dejó al sistema educativo.

“Me parece infame el estar cuestionando el que vengan médicos de Cuba, especialistas, a ayudarnos, porque durante mucho tiempo se abandonó la educación pública y no se formaron en México médicos suficientes ni especialistas, y la culpa de que no tengamos médicos y no tengamos especialistas en particular es de los que se dedicaron a saquear, a robar el país, a los que apostaron a privatizar toda la actividad productiva y social de México”, expresó López Obrador.

Insistió en que la salud es un derecho humano y no un privilegio para quienes pueden pagar por ella, como pretendieron los gobiernos anteriores.

“Y esos mismos o sus achichincles, que deberían estar avergonzados por la decadencia que provocaron, ahora se erigen como paladines de la justicia, de la libertad; ahora gritan como pregoneros, cuando fueron cómplices, callaron cuando se estaba saqueando al país como nunca en la historia”, criticó el Presidente.

López Obrador reiteró que México no tiene suficientes especialistas para atender a las comunidades más alejadas de centros urbanos y es ahí donde serán enviados los médicos cubanos.

“En las comunidades más apartadas, más pobres, donde se enferman y se mueren seres humanos porque no tienen posibilidad de ser atendidos, porque no hay médicos y, si hay, sólo de lunes a viernes, y en un turno”, señaló.