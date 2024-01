Megafarmacia no siempre resuelve falta de medicinas: llame luego, vuelva a clínica...

Aunque la Megafarmacia del Bienestar arrancó con la expectativa de que pondría todos los medicamentos necesarios al alcance de la población, el desabasto persiste, como lo demuestran los testimonios recogidos por La Razón de varios pacientes que se han visto en la necesidad de costear por su cuenta los fármacos que no han podido obtener ahí.

Es el caso de una paciente de 54 años de edad que recibe atención médica en el Centro Médico Nacional La Raza, en donde le recetaron, entre otros medicamentos, amitriptilina, con la cual no se cuenta desde hace tiempo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Ante esta situación, recurrió a la Megafarmacia, en donde, tras varios minutos de espera, atendieron su llamada y le solicitaron su CURP. El resultado no fue exitoso, pues la servidora de la nación que la atendió le hizo saber que en el establecimiento no se cuenta con tal medicina, la cual, además, aparecía bajo el estatus de “sin autorización”, debido a que no se está surtiendo.

“Aquí, lo que me está apareciendo en este momento es que todavía no están autorizados para el proceso, entonces pudieras comunicarte próximamente para ver si ya tenemos este medicamento autorizado.

“Lo que pasa es que tenemos muy pocos días laborando, entonces ese medicamento no se está surtiendo, el catálogo se está ampliando, entonces nos están adhiriendo más medicamentos, no nos aparecen y sí les pedimos unos días más”, dijo la servidora a la paciente a través del teléfono.

La amitriptilina ayuda a la mujer a paliar los daños al sistema nervioso que derivaron del mieloma múltiple, un tipo de cáncer que le fue detectado desde el 2013 y que la llevó, al año siguiente, a ser sometida a un trasplante de médula ósea.

Ante la carencia de este fármaco, que ha padecido “desde siempre”, según contó la mujer a este medio, ella ha tenido que desembolsar el costo de su medicamento.

De acuerdo con una consulta realizada a diversas cadenas farmacológicas, el costo de este medicamento va desde los 250 hasta los 600 pesos en su presentación con 50 tabletas.

El establecimiento fue inaugurado el 29 de diciembre del 2023 en el municipio de Huehuetoca, Estado de México. Durante la ceremonia, funcionarios del Gobierno federal aseguraron que se pondría en marcha un esquema para la entrega de los medicamentos en un lapso no mayor a 48 horas.

Pero un segundo testimonio compartido a este diario demuestra que no siempre es así. Se trata de un hombre de 83 años, derechohabiente del IMSS, quien recibe atención por una cardiopatía isquémica que se le detectó desde hace año y medio, y de la que recientemente se comenzó a atender en el instituto.

En la Clínica 72 le fue recetada atorvastatina, la cual le ayuda a bloquear la formación de coágulos y así evitar un ataque cardíaco que le podría llevar a perder la vida.

Pese a esto, lo que necesita no le ha sido proporcionado hasta ahora, por errores en el sistema. El 11 de enero llamó a la megafarmacia para solicitar esta medicina y luego de proporcionar su CURP y el folio de la receta, un servidor de la nación le informó que el sistema no validaba la solicitud.

El trabajador le hizo saber en la llamada que esta situación se había repetido a lo largo de su jornada laboral, por lo que le solicitó llamar nuevamente en un periodo de 24 a 48 horas para revisar el estatus de la petición.

Una historia similar es la de Jerson Fernández, quien ha recurrido a las redes sociales para denunciar la falta de medicamentos a pesar de haber acudido a la Megafarmacia.

“Otra historia de la Superfarmacia que te dará el medicamento en 48 horas. Estoy solicitando un medicamento que en el IMSS no tienen para mi tratamiento. Que (en la Megafarmacia) no pueden surtirlo, que están ampliando su catálogo, que no encuentran la receta en el sistema, con todo y la información”, se quejó.

Apenas el martes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el funcionamiento de la Megafarmacia del Bienestar, y acusó a los medios de comunicación de implementar una campaña para demostrar que no hay medicamentos y que no es operacional.

“Niego que falten medicamentos en la megafarmacia. Hay toda una campaña (…) porque están queriendo demostrar que no hay medicamentos, que no funciona, y nosotros estamos trabajando para que no falten. No por una persona se puede decir: ‘¿Qué está pasando? No sirve la megafarmacia’”, manifestó.

Clausuran 10 hospitales por anomalías

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó de la clausura de 10 establecimientos sanitarios, entre los que destacan seis hospitales, tres clínicas y un consultorio médico, por incurrir en irregularidades graves en su operación.

Detalló que de éstos, ocho fueron clausurados de manera total y definitiva, y dos de manera temporal; cinco de ellos se encuentran en la Ciudad de México, tres en el Estado de México y dos en Tamaulipas.

Las irregularidades graves detectadas incluyen la falta de licencias y avisos sanitarios, así como infraestructura inadecuada, insumos caducos y ausencia de certificación académica del personal que acredite su capacidad y experiencia en la práctica.

Estos establecimientos, que ofrecen servicios médicos en condiciones no adecuadas, no garantizan el funcionamiento correcto y representan una amenaza directa para la salud de pacientes que solicitan atención médica, añadió.

