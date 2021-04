Ley de Hidrocarburos: Expertos apoyan reforma, pero piden claridad en redacción

La redacción de la iniciativa presidencial para reformar a la Ley de Hidrocarburos debe ser más clara, o vendrá una nueva ola de amparos por parte de particulares, advirtieron este martes expertos en el tema energético.

Durante la mesa de debate organizada por la Comisión de Energía, académicos y especialistas coincidieron en que la propuesta de que busca revocar permisos a concesionarios de hidrocarburos que comentan actos de corrupción o robo, “es viable y necesaria”, sin embargo, explicaron que se necesita claridad en las condiciones de almacenamiento para otorgar los permisos, en la figura de negativa ficta, así como en el concepto “peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.

Raúl Pérez Johnston, representante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, quien representó al PRI en la discusión, reconoció que “nadie puede estar en contra del combate al robo de combustibles ni tampoco del fraude a la ley”, pero señaló que la forma en como se está planteando la iniciativa presenta una serie de problemas constitucionales.

lee más Comisión de Energía este miércoles dictaminará reforma a la Ley de Hidrocarburos

“Sujetar los permisos al tema de almacenamiento puede ser inconstitucional porque dicen que los niveles para obtener un permiso los establecerá la Secretaría de Energía, pero no están las cifras en la propuesta, por ahí pueden presentarse denuncias”, expuso.

Indicó que cambiar el régimen de afirmativa ficta a uno de negativa ficta, también traerá reclamos por parte del sector privado; “si en 90 días no hay respuesta, el particular debe ir a impugnar la negación de un permiso pero sin saber los motivos de la negación, entonces si no hay claridad también habrá impugnaciones”.

Especialistas proponen cambiar la redacción ambigua de la reforma a la Ley de Hidrocarburos

En la iniciativa se establece que los permisos se pueden revocar cuando exista un “peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”, el cual consideraron “ambiguo y excesivamente amplio”, por lo que propusieron cambiar esa redacción por una “mucho más estrecha y mejor definida para poder determinar los casos de procedencia”.

“Coincidimos en que la iniciativa tiene buenos objetivos, pero esto solo se podrá lograr si las nuevas atribuciones que le otorga la Ley de Hidrocarburos al estado, están debidamente acotadas y sustentadas en el marco constitucional, de lo contrario será otra ley que nazca muerta”, apuntó Abril Moreno, especialista en materia energética quien representó a Movimiento Ciudadano.

César Humberto Cadena Cadena, Ingeniero Público y empresario en el sector de hidrocarburos, quien habló en nombre del Partido Acción Nacional, pidió que los criterios de almacenamiento para otorgar los permisos estén bien definidos.

“Es una buena iniciativa pero les pedimos reglas claras porque no sería justo que nos exijan tener una infraestructura para cinco días de almacenamiento y que después nos la cambien a 10 y que por eso nos revoquen el permiso, pedimos claridad, que les revisen bien la parte constitucional para que no haya controversias y entre en vigor inmediatamente, porque estamos totalmente alineados, no queremos huachicol, no queremos simulación”, declaró.

lee más Coparmex no ve necesaria una reforma a Ley de Hidrocarburos

El representante de Morena, Nicolás Domínguez Vergara, investigador de la UAM en materia de eficiencia energética, recordó que el contrabando de combustible ha provocado afectación por 23 mil millones de pesos en lo que va del año, y aseguró que la iniciativa “es precisa, exacta y con propuestas concretas”, por lo que no requiere modificación alguna.

El debate y las propuestas serán tomadas en cuenta en la Comisión de Energía donde este miércoles dictaminarán la minuta.