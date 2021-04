Priorizan diputados reformas a outsourcing, hidrocarburos…

Previo a que finalice el tercer periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, se prevé que el pleno discuta al menos cuatro iniciativas que son prioritarias para la bancada de Morena y sus aliados, quienes tienen mayoría: se trata de reformas que permitirán castigar a gasolinera que no den litros de a litro, prohibir la exhibición de cajetillas de cigarros en tiendas, reducir las tasas de interés para créditos de nómina, y la eliminación del outsourcing.

La que tiene carácter de prioritario, es la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que fue enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara baja el pasado 26 de marzo, y que permite a la Federación suspender los permisos a concesionarios de manera temporal y definitiva.

Se prevé realizar una mesa de diálogo con expertos el próximo 6 de abril y dictaminarse en la Comisión de Energía antes del 9, y subir al pleno entre el 13 y 15 de abril. Las 11 sesiones se llevarán a cabo del miércoles 7 al jueves 29 de abril.

“Lo que busca esta iniciativa es suspender permisos a los dueños de gasolineras que despachan menos gasolina de la que los usuarios pagan. Según el proyecto se pierden más de mil millones de pesos por este tema, si esa información es correcta, es muy importante para la nación regular este ilícito que se está cometiendo”, detalló a La Razón el vicepresidente de la Mesa Directiva, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano.

Otro dictamen que está en la agenda, es el que pretende prohibir la exhibición de cajetillas de cigarros en tiendas de autoservicio y otros establecimientos, y que se aprobó por mayoría el jueves 25 de marzo en la Comisión de Salud.

“En México viven al menos 14.1 millones de personas fumadoras, por lo que es importante seguir reforzando las medidas tendientes a reducir el consumo, son productos que están al alcance de niñas, niños y adolescentes pues exhiben sus productos en lugares abiertos desde centro comerciales, hasta puestos de revistas, internet o negocios informales”, explicó la morenista Lorenia Iveth Valles Sampedro, al justificar el dictamen.

Es una reforma (la Ley de Hidrocarburos) de armonización y no un cambio de paradigma en el sector energético, es una reforma menor, que no modifica sustancialmente el marco legal del sector e hidrocarburos en México

Manuel Rodríguez González, Diputado de Morena

También está en la mesa el proyecto suscrito por el morenista Pablo Gómez que “acompañará” a la iniciativa del Presidente López Obrador para prohibir la figura de la subcontratación u outsourcing.

“La figura de la subcontratación se ha utilizado para simular y evadir diversas obligaciones, entre ellas el pago de obligaciones de seguridad social e impuestos, así como la responsabilidad patronal en caso de despidos o accidentes de trabajo”, establece el dictamen que podría ser discutido en la segunda o tercera semana de abril.

En la Comisión de Hacienda y Crédito Público está una minuta que busca reformar las Leyes General de Títulos y Operaciones de Crédito, General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la cual llegó el pasado 23 de febrero de la Cámara de Senadores y que está por dictaminarse.

“Es una iniciativa de créditos de nómina, prevé poner topes al monto de los préstamos y topes a las comisiones en los créditos de nómina. La Jucopo todavía no la ha considerado en la agenda, pero es posible que lo hagan regresando de Semana Santa, porque parece un tema prioritario para ellos, para Morena, para mí no, yo considero que no hay necesidad de reformar, porque es un tema que ya está regulado por la banca y que en los últimos años han venido bajando sus comisiones”, expuso la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la panista Patricia Terrazas Baca.

En el tintero quedan más iniciativas, como la que busca modificar la Ley de Amparo para evitar que esos juicios se utilicen para obstaculizar el funcionamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otras.

Una vez terminado el periodo ordinario, seguirá sesionando la Comisión Permanente hasta el mes de agosto.