Ley SB4 es un 'apartheid' inaceptable: Ebrard; habrá 'turbulencias' en la relación México-EU, advierte

El excanciller Marcelo Ebrard advirtió que “habrá turbulencias” en la relación con Estados Unidos por la situación crítica que se vive en este país y la intención de aplicar leyes como la SB4 en Texas, la cual, afirmó, es un “apartheid” inaceptable para los mexicanos.

Entrevistado luego de participar en la Cumbre de Capital Privado 2024 de la AMEXCAP, el morenista adelantó que este tipo de situaciones crearán tensiones en la relación México-EU porque los mexicanos “no nos vamos a poder quedar callados” frente a políticas que no se habían visto desde los años sesenta.

“Digamos que podemos tener turbulencias, sí, porque la situación en Estados Unidos es más crítica hoy, hay un radicalismo que no habíamos visto. Por ejemplo, esta ley que promovió el gobernador de Texas es algo que no habíamos visto en mi generación, esto es regresar antes de los sesenta”, resaltó.

Dijo que “ahora resulta que te aprueban una ley que dice que cualquier persona que entre a este país, que no tenga sus documentos se convierte en un delincuente, nunca lo habíamos visto.

“Segundo, la autoridad puede detener a cualquiera, por tu aspecto, porque hablas español te pueden detener en la calle y llevarte a una estación de policía detenido, con tu familia, para ver si tienes documentos. Eso es inaceptable, eso es regresar, yo digo que es un apartheid”, aseveró.

Ebrard Casaubón recordó que antes de los sesenta había una estación del ferrocarril en Arizona donde decía “no se admiten irlandeses, y abajito, ni mexicanos”, lo cual ahí dejaron ese mensaje como recordatorio sobre el sistema hostil respecto a los foráneos en esos años.

En una analogía, el ahora integrante de la campaña de Claudia Sheinbaum refirió que “el avión va a seguir volando, pero sí hay que abrocharnos los cinturones” por estas turbulencias en la relación con EU y la posible llegada de Donald Trump a la presidencia.

“Ya nos tocó trabajar con Trump. Yo diría que no es algo que no tengamos manera de sortear, no puedo decir cuál sería la estrategia porque no sería prudente, pero sí creo que las fuerzas van en favor de que la relación y el tratado de libre comercio sigan, son más poderosas hoy que lo que eran antes.

“Otro dato, el tratado el que lo aprobó fue el presidente Trump. Entonces si él llega, ni modo que diga el tratado estaba mal. Entonces es otra ventaja adicional respecto a 2018. Serían turbulencias, pero no van a pasar a mayores, nada más hay que abrocharse el cinturón”, remarcó.

Marcelo Ebrard comentó en cuanto al tema de migración, que EU requiere de la mano de obra de los migrantes para sostener su economía, por lo cual, consideró que es demagogia decir que van a frenar el flujo migratorio.

“Todo el sistema económico norteamericano funciona con base a la gente que llega. Arriban dos millones y medio al año, ¿cuántos regresan?, no llegan a 100 mil, los demás se quedan porque están en la economía, necesitan a la gente. Entonces esto es una especie de demagogia de derecha, de agitar el racismo porque no tienes un elemento de cohesión”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR