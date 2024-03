Ley SB4 convertiría a Texas en un estado de Apartheid, afirma Mario Delgado.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que, en caso de ser declarada constitucional, la ley SB4 –que permitiría a las autoridades de Texas detener a personas “sospechosas” de ser migrantes y enviarlas hacia México– convertiría a Texas en un estado "Apartheid".

“Realmente tenemos que manifestarnos en contra de esta ley, que es claramente violatoria a los derechos humanos, que va en contra de los migrantes, y que es profundamente racista. Aunque fue bloqueada ayer y falta que se resuelva su constitucionalidad, si se aprueba la ley prácticamente llevaría a Texas a un estado de apartheid”, subrayó.

El líder de Morena respaldó la postura del Gobierno mexicano de no aceptar, bajo ninguna circunstancia, deportaciones del estado de Texas bajo esa ley. “Hay que cerrar filas en torno al Gobierno y respaldar la postura de que no vamos a permitir ninguna deportación a nuestro país, a menos que se trate de mexicanas o mexicanos. No podemos aceptar estos embates por el tema electoral allá o por la presión de ciertas fuerzas conservadoras”.

Reiteró que desde Morena siempre estarán del lado de las y los mexicanos.

te puede interesar Revelan intento para robar registros médicos de la princesa Kate Middleton

“Nosotros vamos a estar siempre defendiendo a nuestros paisanos, pues contribuyen mucho tanto a la sociedad estadounidense como a la nuestra. Son un puente invaluable entre ambos países que no puede romperse por más que lo intenten los representantes de la derecha en Estados Unidos”, dijo.

Ante la decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito (EE. UU) de mantener suspendida la aplicación de la ley texana, Mario Delgado expresó que la ley es claramente inconstitucional, por lo que esperan que no entre en vigor. “Es una ley claramente inconstitucional, por eso la denunció el presidente de Estados Unidos. Pero no queda más que esperar a que los jueces decidan. Ojalá que los asista la razón y el humanismo”.

JVR